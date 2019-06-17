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Müzeye dönüştürdüğü otomobili ile 60 il gezdi

İlginç tabela, antika eşyalar ve stickerler ile otomobilini adeta müzeye çeviren Ordulu Savaş Sarıgül, otomobili ile 60 il ve 300 ilçe gezdi.
 17 Haziran 2019 23:03
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Müzeye dönüştürdüğü otomobili ile 60 il gezdi

İlginç tabela, antika eşyalar ve stickerler ile otomobilini adeta müzeye çeviren Ordulu Savaş Sarıgül, otomobili ile 60 il ve 300 ilçe gezdi.

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde yaşayan Savaş Sarıgül, hem gezip görmek hem de gezip gördüğü yerlerin tanıtımını yapmak için ilginç bir yol buldu. Yaklaşık 5 yıl içerisinde 60 il ve 300'e yakın ilçeyi gezen Sarıgül, gezdiği yerlerin stickerlerini "Gızıl Uçak" adını verdiği otomobilin üzerine yapıştırıyor. Sarıgül, gezdiği yerlerden aldığı yöreye has ürünleri de aracının üzerinde sergiliyor. Araçta en çok dikkat çeken şey ise üzerindeki ilginç tabelalar. Sarıgül, kendisine takılan lakapları ve çevresindeki farklı karakterlere takılan lakapları tabelalara dönüştürüp aracıyla gezdiriyor.

Sarıgül, gezip görmeye ve gezdiği yerlerin tanıtımını yapmaya çalıştığını belirterek, "Yaklaşık 60 il ve 300'e yakın ilçe gezdim. Gezdiğim yerlere ait stickerleri Gızıl Uçak'a yapıştırıyorum. Tabelaların ise her birinin bir hikayesi var. Gezdiği yerlerden aldığım eski eşyaları da aracımın üzerinde gezdiriyorum. Zaman zaman trafikte yasalar gereği sıkıntılar yaşasam da genelde arkadaşlar bana yardımcı oluyor" dedi.

Sarıgül, hedefinin tüm ülkeyi gezdikten sonra dünyayı gezmek olduğunu söyledi.
İhlas Haber Ajansı
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