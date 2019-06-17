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Kaymakamın 3 yaşındaki kızı balkondan düştü

Mersin'in Çamlıyayla ilçesi Kaymakamı Resul Yıldırım'ın ikinci kattan düşen 3 yaşındaki kızı, hastanede gözlem altına alındı
 17 Haziran 2019 23:11
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Kaymakamın 3 yaşındaki kızı balkondan düştü

Mersin'in Çamlıyayla ilçesi Kaymakamı Resul Yıldırım'ın ikinci kattan düşen 3 yaşındaki kızı, hastanede gözlem altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çamlıyayla Kaymakamı Resul Yıldırım'ın 3 yaşındaki kızı Elif Yıldırım, kaymakamlık lojmanında oynarken ikinci katın balkonundan düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, küçük kızı Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı
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