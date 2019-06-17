Bahçeli, klasik otomobiliyle Ankara'yı turladı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, klasik Amerikan otomobiliyle Ankara caddelerinde görüntülendi.
|17 Haziran 2019 23:21
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, klasik Amerikan otomobiliyle Ankara caddelerinde görüntülendi.
Klasik otomobillere olan ilgisi bilinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Amerikan yapımı klasik otomobiliyle Ankara turu attı.
Yolculuğu boyunca en sevdiği sanatçılardan Ferdi Tayfur'un 'Mahkumların Duası' şarkısını dinleyen Bahçeli, otomobilini Anadolu Bulvarı ile Dumlupınar Bulvarı üzerinde sürdü.
Bahçeli, yolda kendisini gören Ankaralılara bozkurt işareti yaparak selam vermeyi ihmal etmedi.
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