1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bahçeli, klasik otomobiliyle Ankara'yı turladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, klasik Amerikan otomobiliyle Ankara caddelerinde görüntülendi.
 17 Haziran 2019 23:21
Yazdır
Bahçeli, klasik otomobiliyle Ankara'yı turladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, klasik Amerikan otomobiliyle Ankara caddelerinde görüntülendi.

Klasik otomobillere olan ilgisi bilinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Amerikan yapımı klasik otomobiliyle Ankara turu attı.

Yolculuğu boyunca en sevdiği sanatçılardan Ferdi Tayfur'un 'Mahkumların Duası' şarkısını dinleyen Bahçeli, otomobilini Anadolu Bulvarı ile Dumlupınar Bulvarı üzerinde sürdü.

Bahçeli, yolda kendisini gören Ankaralılara bozkurt işareti yaparak selam vermeyi ihmal etmedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
18 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları
18 Haziran 2019 00:03		 '(Çalındı) diyorum, neden üzerinize alınıyorsunuz?'
17 Haziran 2019 23:26
15 Temmuz konulu kısa film ve senaryo yarışması
17 Haziran 2019 23:16		 Ordu Valiliği'nden 'VIP' açıklaması
17 Haziran 2019 23:07
Ekrem İmamoğlu: Önemli bir adım attık
17 Haziran 2019 22:31		 İsmail Küçükkaya tarihi yayın detaylarını anlattı
17 Haziran 2019 22:11
'Herkes nefesini tutmuş İstanbul'un seçimini bekliyor'
17 Haziran 2019 22:06		 Erdoğan: Özür dilemedikçe o makama gelemez
17 Haziran 2019 21:19
İmamoğlu'nun burs vaadine İBB'den açıklama
17 Haziran 2019 21:11		 Vali Bektaş'tan kaçak ocak isyanı!
17 Haziran 2019 21:01
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun karşı karşıya geldiği program, fikrinizi değiştirdi mi?
ÇOK OKUNANLAR
3+1 hakkı neden sözleşmeli sağlık personeline verilmiyor?
En uzun gün fırsatları
18 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
taze sıkılmış meyve suyu 2
değer mi hiç sorusu 3
one more cup of coffee 2
binali yıldırım ekrem imamoğlu ortak yayını 5
ismail küçükkaya 2
baba şarkıları ve şiirleri 1
saga noren 1
cama resim çizmek 1
copa america 2019 1
Coca Cola 5
SON İLANLAR
K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Nahçıvan Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
Hannover Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sağlık Bakanlığı iç kontrol uzman danışmanı alacak
Geyikli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Muratpaşa Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Didim Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
G.Antep Fıstık Arş Ens. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam