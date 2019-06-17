1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Enerji içecekleri ani ölümlere yol açabilir'

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilal Boztosun:- "Yazın su yerine tüketilen maden suyu tansiyonu yükseltirken, enerji içecekleri ani ölümlere yol açabilir"
 17 Haziran 2019 23:31
Yazdır
'Enerji içecekleri ani ölümlere yol açabilir'

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, sıcak havalarda vücutta yaşanan sıvı kaybının kalp krizini tetiklediğini belirterek, "Yazın su yerine tüketilen maden suyu tansiyonu yükseltirken, enerji içecekleri ani ölümlere yol açabilir." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Bilal Boztosun, yaptığı yazılı açıklamada, terlemeyle birlikte vücuttaki sıvı, tuz ve minerallerin kaybının arttığını bildirdi.

Boztosun, "Zira vücuttaki sıvı miktarı gereğinden fazla azalırsa kanda koyulaşmaya ve pıhtı oluşmasına yol açarak kalp krizi veya felç riskini artırabilir. Eğer kalp hastalığınız varsa aşırı sıcak hava, kalp ve dolaşım sistemi üzerine ek yük getirmektedir. Bu yüzden aşırı sıcak havalarda kendinize dikkat etmeli ve vücuttaki sıvı kaybını telafi etmelisiniz." ifadelerini kullandı.

- "Kafein, kalbin iş yükünü artırır"

Prof. Dr. Bilal Boztosun, sıcak havalarda suyun alternatifi olarak tüketilen içeceklerin kalp krizini tetikleyebileceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kafein, sıvı kaybının derinleşmesine yol açar ayrıca kalp hızını artırarak kalbin iş yükünü artırır. Sıcak havalarda su ve mineralleri takviye edebilmek amacıyla aşırı soda ve maden suyu içilmesi, tansiyonun yükselmesine yol açabileceği gibi kalp yetmezliği hastalarında vücutta sıvı birikmesine yol açabilir. Enerji içeceklerinin yüzde 96'ının içinde kafein bulunur ve 250 mililitre enerji içeceğinde 2 adet espresso'ya eş değer kafein bulunur. Bu içecekler kalpte çarpıntı, ellerde titreme, ritim sorunlarına, hatta ani ölümlere yol açabilmektedir."

Son yıllarda popülerleşen detoks sularının bilimsel bir dayanağının olmadığını da vurgulayan Boztosun, "Bu suların kullanımında özünde mahsur bulunmamakla beraber ishal, baş ağrısı, vücutta sıvı kaybına yol açabileceği unutulmamalıdır." ifadesini kullandı.

Sıcak havanın özellikle kalp damar hastalarında göğüs ağrılarını artırabileceğine işaret eden Boztosun, "Kalp yetmezliği için özellikle idrar söktürücü, tansiyon düşürücü, kalp hızını etkileyen, kanı sulandıran ilaç kullanıyorsanız, baş dönmesi, sersemlik hissi yaşıyorsanız mevcut ilaçların aynı dozları yaz aylarında nabız ve tansiyonda dalgalanmalara yol açabilir. İlaç dozlarının ayarlanması için doktorunuzla görüşmelisiniz. Sık sık nabız ve tansiyon takibi yapmanız mevcut ilaçların olası yan etkileri konusunda sizi erken uyarabilir. Ancak kalp yetmezliği olan hastaların ödeme karşı doktorları ile görüşerek sıvı miktarını ayarlaması gerekir." değerlendirmesini yaptı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Et yeme alışkanlığını değiştirmek ömrü uzatabilir
13 Haziran 2019 22:56		 YKS sınavına bir hafta kala uzmanından öneriler
08 Haziran 2019 16:12
Kansersavar sarımsak
06 Haziran 2019 12:43		 Çocuklara 'şeker yerine sütlü tatlı yedirin' uyarısı
04 Haziran 2019 23:33
Sağlık Bakanlığı'ndan uyarı: Rahatsızlıklara yol açabilir
04 Haziran 2019 19:33		 Aşırı şeker tüketimine karşı tarçın tüketin
04 Haziran 2019 19:19
Baklava yediyseniz meyveyi azaltın
03 Haziran 2019 20:16		 Bayramda tatlı hastalığına yakalanmayın
02 Haziran 2019 18:23
Bayramda gazlı içecek yerine su tüketin
01 Haziran 2019 22:14		 Dondurmayı gece tüketin
27 Mayıs 2019 19:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun karşı karşıya geldiği program, fikrinizi değiştirdi mi?
ÇOK OKUNANLAR
3+1 hakkı neden sözleşmeli sağlık personeline verilmiyor?
En uzun gün fırsatları
18 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Fotoğraf 5
vedat muriqi 1
babalar günü 3
Herşeyden kaçmak için yerleşilen kıyıya toki gelmesi 3
sinir bozucu insan 3
sözlükte gün yapmaya karar vermek 1
diyet 3
moderasyonumu nasıl beğendiniz 6
Kedilerin kontrolsüz üremesi 6
deniz kokusu 1
SON İLANLAR
K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Nahçıvan Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
Hannover Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sağlık Bakanlığı iç kontrol uzman danışmanı alacak
Geyikli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Muratpaşa Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Didim Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
G.Antep Fıstık Arş Ens. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam