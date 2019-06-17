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Öğrenciler tatilde okul atölyesinden para kazanıyor

Osmaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, tatilde okul atölyesinde çalışarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor.
 17 Haziran 2019 23:46
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Öğrenciler tatilde okul atölyesinden para kazanıyor

Osmaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, tatilde okul atölyesinde çalışarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, atölyede çalışan metal teknolojisi ile mobilya ve iç mekan tasarımı alanı öğrencilerini ziyaret ederek yaptıkları çalışmaları inceledi.

Öğrencilerin atölyede ürettikleri sayesinde harçlığını çıkardığını, aile bütçesine de katkıda bulunduğunu ifade eden Albak, "Öğrencilerimiz çalışarak hem öğreniyorlar hem de kazanıyorlar. Şu anda buradaki her bir öğrencimiz aylık, 700-900 lira arasında aylık aile bütçesine katkı sağlıyor. Kendi okullarında üreterek hem harçlığını çıkartıyor, aynı zamanda gerçek iş ortamında mesleğini kaliteli bir şekilde öğreniyor." diye konuştu.

Albak, teorik eğitimin yanında uygulama imkanıyla da öğrencilerin mesleğin inceliklerini öğrendiğini kaydetti.

Metal Teknolojisi Alan Şefi Salih Yünlü de, atölyede şu anda Sağlık ve Sosyal Bilimler Lisesi'nin ranza ve yemek masasını yapmak için çalıştıklarını söyledi.

Günde 8 saat çalıştıklarını dile getiren Yünlü, öğrencilerin atölyede hem mesleği öğrendiğini hem de aile bütçesine katkı sağladığını belirtti.

Öğrenci Servet Işık da meslek öğrenerek aile bütçesine katkıda bulunmaktan mutluluk duyduğunu aktardı.

Anadolu Ajansı
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