10 saatlik ameliyat sona erdi Berfin'den sevindirici haber geldi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde eski erkek arkadaşının yüzüne asit atması ile tanınmaz hale gelen 17 yaşındaki Berfin Özek, 10 saat süren ilk ameliyat başarıyla sonuçlandı. Ameliyatı yapan Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Mutaf, Ağız ve burunla ilgili girdiği operasyonda Berfin'in göz kapakçıklarına da operasyon ile düzelttiğinin müjdesini verdi. Berfin'in boynuna ve yüzüne silikon aparatlar yerleştirildi, kendi vücudundan alınacak doku ile genç kız yeni yüzüne kavuşacak.

İskenderun'da eski sevgilisi tarafından yüzüne kezzap dökülerek hayata küstürülen Berfin Özek, estetik operasyon için Cuma günü sabah saatlerinde Bodrum'a gelmişti. Ameliyat süreci başlayan Berfin, Acıbadem Hastanesine yatırılarak işlemleri başlatılmıştı. Berfin'in ilk ameliyatı 10 saat sürdü. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Mutaf, tarafından yapılan operasyon sonrası sevindirici haberi paylaşarak Berfin'in burun ve dudaklarına yapılan operasyonun yanı sıra göz kapaklarına da bir operasyon gerçekleştirdiğini açıkladı.

Vücudundan doku elde edilip yüz yapılacak

Burnuna yeni bir delik açılan ve burunu düzeltilen, üst dudağın burnundan ayrılan Berfin'in göz kapakçıklarına sürpriz bir şekilde da operasyon düzenlendi. Vücuduna silikon (Balon) yerleştirilen Berfin'e kendi vücudundan doku elde edilerek yeniden yüz yapılacak. 1,5 ay boyunca 3 günde bir serüm enjekte edilecek balon Berfin'in yüzünün boyutuna gelene kadar devam edecek. Yapılan bu işlemin ardından büyük operasyon başlayacak. Vücudundan alınan yeni doku ile Berfin yeni yüzüne kavuşacak.

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Mutaf Ameliyattan sonra yapacakları operasyonların bir üst çıktıklarını burun ve ağzın yanı sıra Berfin'in göz kapakçıklarına da operasyon yaptıklarının müjdesini verdi. Prof. Dr. Mutaf "Ameliyattan önce yaptığımız bilgilendirme toplantısında, size verdiğimiz ameliyat bilgilerinin biraz daha ötesine geçtik. Göz kapaklarındaki problemler giderildi yeniden yapıldı. Yine ağız çevresindeki çekintiler, şekil bozuklukları düzeltildi ve beraberinde üst dudak ve burnun birbirine yapışması söz konusuydu, burun delikleri kaybolmuştu onları. Burun deliklerinden biri yoktu, burun deliği oluşturuldu, burnun şekli eğriliği düzeltildi" ifadelerini kullandı.

Prof Dr. Mutaf yeni yüz için doku elde edeceklerini de belirterek "Bundan sonraki aşamada, yüzün derisini değiştirmekte kullanacağımız yeni deri elde etmek için konulması gereken silikon doku genişletici dediğimiz silikon aparatlar boyun ve yüz bölgesine yerleştirildi. İşte önümüzdeki yaklaşık 1,5 aylık süreçte bu doku genişletme dediğimiz işlemi yapacağız 3 günlük aralarla. İnşallah 1,5 ay sonrada Berfin'in ikinci ameliyata hazır olacağını düşünüyorum ve doğrudan bu doku genişletmeyle elde ettiğimiz yeni, pürüzsüz deriyi de yara bölgelerinin kaplanmasını, yanık bölgelerin derilerinin değiştirilmesini işlemini gerçekleştireceğiz" dedi.

Büyük değişiklik 2'inci ameliyata

Prof. Dr. Mutaf bu ameliyat sonrasından çok büyük bir değişiklik olmayacağın asıl değişikliğin 2'inci ameliyattan sonra olacağını açıklayarak "büyük değişiklik aslında ikinci ameliyatta ortaya çıkacak ama şuanda Berfin'in profilin de ve genel görüntüsünde aynı zamanda ağız ve göz kapağı fonksiyonlarında onu rahatlatacak çok büyük değişiklikler olduğunu söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

Kritik bekleyiş başladı

Prof. Dr. Mehmet Mutaf kritik sürecin başladığını yaklaşık 4 gün sonra müjdeyi vereceğini belirterek "Yaklaşık 12 saat süren bir anestezi ve ameliyattan sürecinin sonrasında mutlaka bu geceyi oldukça zor geçireceğiz ve dikkatle takip edilmesi gereken bir süreç. Ama yarından sonra rahatlarız, hastamızda bizde. Gerek pansumanları gerek tıbbi bakımları sürecek ama bu ameliyatın başarısı ile ilgili kritik bir 3-4 günümüz var. Enfeksiyon riskleri ve diğer risklerinde ortadan kalkmasını müjdelemek için. Bundan sonrasında bende bu haberi izleyen Berfin'i merak eden diğer insanlar gibi artık bir manada dua zamanına geçeceğim" ifadelerini kullandı.