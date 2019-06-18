1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MHP'den İstanbul'a avukatlar ordusu

İstanbul seçimi için son haftaya girilirken, MHP işi sıkı tutuyor. Muhtemel bir hukuksuzluk durumunda anında müdahale edebilmek için avukatlardan oluşan bir merkez kuran MHP, her sandık için de bir hukukçu görevlendirdi
 18 Haziran 2019 06:41
Yazdır
MHP'den İstanbul'a avukatlar ordusu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hafta sonu İstanbul ziyaretinin ardından teşkilat çalışmalarını hızlandırdı. Bahçeli, İstanbul İl Başkanlığı'nda basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda 11 Mayıs'tan itibaren parti olarak İstanbul'a mitili attıklarını hatırlatan Bahçeli, MHP'nin en alt kadrosundan en üst kadrosuna kadar tüm teşkilatları ile sahada olduğunu ifade etti. İstanbul seçimi için kritik haftaya girildiğini ifade eden Bahçeli teşkilata çalışmalarının hızlandırılması talimatını verdi.

MHP, İstanbul seçimi için avukatların olduğu bir merkez oluşturdu. 23 Haziran'da İstanbul'da 31 bin 124 sandık kurulacak. Her sandık için ayrı ayrı görevlendirilen avukatlar seçim sonuçları açıklanıncaya kadar sandık başında bekleyecek. Avukatlar, sandık başı işlemlerinde hukuki destek verecek.

Öte yandan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İstanbul seçimlerini Ankara'da, MHP Genel Merkezi'nde takip edeceği öğrenildi.

Ebru Karatosun

Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Rumlar panikledi: Türklerin rehini olduk
18 Haziran 2019 07:36		 Yunanistan ile tüm sorunlar masada
18 Haziran 2019 06:10
TCDD Taşımacılık AŞ personelinin görevde yükselme yönetmeliğindeki değişiklik
18 Haziran 2019 01:01		 18 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları
18 Haziran 2019 00:03
'(Çalındı) diyorum, neden üzerinize alınıyorsunuz?'
17 Haziran 2019 23:26		 Bahçeli, klasik otomobiliyle Ankara'yı turladı
17 Haziran 2019 23:21
15 Temmuz konulu kısa film ve senaryo yarışması
17 Haziran 2019 23:16		 Ordu Valiliği'nden 'VIP' açıklaması
17 Haziran 2019 23:07
Ekrem İmamoğlu: Önemli bir adım attık
17 Haziran 2019 22:31		 İsmail Küçükkaya tarihi yayın detaylarını anlattı
17 Haziran 2019 22:11
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:00 - Konut yabancıyla ayakta duruyor07:46 - Şule Çet'in öldüğü plazada keşif yapıldı07:36 - Rumlar panikledi: Türklerin rehini olduk07:30 - Artık herkes milli parasına dönüyor07:00 - Saldırıya uğrayan AK Parti Meclis Üyesi hayatını kaybetti06:41 - MHP'den İstanbul'a avukatlar ordusu06:30 - Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı06:10 - Yunanistan ile tüm sorunlar masada05:31 - 10 saatlik ameliyat sona erdi Berfin'den sevindirici haber geldi01:09 - Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde
01:01 - TCDD Taşımacılık AŞ personelinin görevde yükselme yönetmeliğindeki değişiklik00:10 - Yolcuların hayatını kurtaran bekçiye ödül00:03 - 3+1 hakkı neden sözleşmeli sağlık personeline verilmiyor?00:03 - 18 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları00:00 - En uzun gün fırsatları23:51 - Kaymakam, lojmanın bahçesine sera kurdu23:46 - Öğrenciler tatilde okul atölyesinden para kazanıyor23:41 - Sürücüler dikkat! KGYS ile trafik cezaları kesiliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun karşı karşıya geldiği program, fikrinizi değiştirdi mi?
ÇOK OKUNANLAR
3+1 hakkı neden sözleşmeli sağlık personeline verilmiyor?
Yolcuların hayatını kurtaran bekçiye ödül
Saldırıya uğrayan AK Parti Meclis Üyesi hayatını kaybetti
MHP'den İstanbul'a avukatlar ordusu
Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
En uzun gün fırsatları
Artık herkes milli parasına dönüyor
18 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları
10 saatlik ameliyat sona erdi Berfin'den sevindirici haber geldi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
koyverdin gittin beni 2
tuğrul selmanoğlu 3
n'apim tabiatım böyle 3
19.06.2019 fenerbahce vs anadolu efes maçı 1
taze sıkılmış meyve suyu 2
moderasyonumu nasıl beğendiniz 6
Coca Cola 5
kavuniçi rengi 2
ismail küçükkaya 2
Mutfağı yaşam alanı olarak seçmek 2
SON İLANLAR
Malatya As Kale İnş. 1 İşçi Alacak
Çanakkale Gestaş 24 İşçi Alacak
Zonguldak Çaycuma Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
İstanbul Yeditepe Yapı 1 İşçi Alacak
Tunceli Hozat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Hocalar Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Buca SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Sivas Altınyayla SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Sivas Ulaş SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Rize Çamlıhemşin Belediyesi Geçici 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam