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Saldırıya uğrayan AK Parti Meclis Üyesi hayatını kaybetti
Malatya'da AK Parti Meclis Üyesi Abdulvahap Akdeniz uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
|18 Haziran 2019 07:00
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Olay, Kale ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre evinin balkonunda arkadaşları birlikte sohbet eden Abdulvahap Akdeniz'e kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tüfekle ateş açıldı. Açılan ateş sonucunda Akdeniz ile birlikte arkadaşı S. Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan yaralılardan AK Parti Meclis Üyesi Abdulvahap Akdeniz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.
Öte yandan Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi'nde meydana gelen silahlı kavga da A.K. (36) henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi tarafından açılan ateş sonucunda yaralandı. İHA'nın haberine göre; İki olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
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