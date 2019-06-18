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Konut yabancıyla ayakta duruyor

Türkiye genelinde konut satışları mayısta yüzde 31.3 düştü. Ciddi azalmanın yaşandığı konutta sadece yabancıya satışta yükseliş yaşandı. TÜİK verilerine göre yabancıya bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 62.5 artış ile 3 bin 925 satış yapıldı
 18 Haziran 2019 08:00
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Konut yabancıyla ayakta duruyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Mayıs ayı Konut Satış İstatistikleri verisini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları 2019 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31.3 oranında azalarak 82 bin 252 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 15 bin 895 konut satışı ve yüzde 19.3 ile en yüksek paya sahip. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 8 bin 240 konut satışı ve yüzde 10 pay ile Ankara, 5 bin 91 konut satışı ve yüzde 6.2 pay ile Antalya izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 4 konut ile Ardahan, 10 konut ile Hakkari ve 26 konut ile Bayburt illeri öne çıktı. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 85,8 oranında azalış göstererek 5 bin 231 oldu.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 6.4 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul bin 163 konut satışı ve yüzde 22.2 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 19 ile Eskişehir'in. Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 62,5 artarak 3 bin 925 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Mayıs 2019'da ilk sırayı bin 734 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 850 konut satışı ile Antalya, 216 konut satışı ile Ankara, 187 konut satışı ile Bursa ve 136 konut satışı ile Yalova izledi. Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı. Mayıs ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 594 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 509 konut ile İran, 285 konut ile Rusya Federasyonu, 183 konut ile Afganistan ve 157 konut ile Suudi Arabistan izledi.

YENİ DAİRELER TERCİH EDİLMEDİ

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39.2 azalarak 33 bin 765 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 41.1 oldu. İlk satışlarda İstanbul 6 bin 873 konut satışı ve yüzde 20.4 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 3 bin 421 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 186 konut satışı ile Antalya izledi.

ENFLASYONA ENDEKSLİ KREDİ İMKANI

Ziraat Bankası enflasyon endeksli konut kredisi ürününü kullanıma sundu. Buna göre, satın alınacak konutun yüzde 80'ine kadar kredi kullandırılabilecek, 120 aya kadar vade belirlenebilecek. Müşteriler kredi vade süresi içerisinde dilediği zaman sabit faizli konut kredisi ürününe geçiş yapabilecek
Anadolu Ajansı
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