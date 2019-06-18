1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Rumlar panikledi: Türklerin rehini olduk

Rumlar ve Yunanistan; BM, ABD ve AB'ye şikayet etmelerine rağmen Türkiye, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon aramasını sürdürünce paniğe kapıldı
 18 Haziran 2019 07:36
Yazdır
Rumlar panikledi: Türklerin rehini olduk

TÜRKİYE'NİN sismik arama ve sondaj gemileriyle Doğu Akdeniz'de başlattığı çalışmaları durdurabilmek için Fatih gemisi personellerini tutuklama emri çıkaran Rumlar, yine Türkiye'yi durduramayınca bu kez de Ankara'yı Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB) ve ABD'ye şikayet etti. Ancak Rumlar, tüm çabalarına karşın Türkiye'nin bölgedeki faaliyetlerini durduramadı. Türkiye'nin kararlılığı Rum tarafını paniğe sevk etti.

FATİH KORKUSU

Rum Politis gazetesi, krizi "Kıbrıs (Rum) nasıl Türkiye'nin rehini oldu. Fatih yüzünden çıkmazla karşı karşıya" manşetiyle dile getirdi. Daha önce de Rum medyası, sondaj gemisi 'Fatih'in varlığından dolayı bölgede endişe verici bir sessizliğin hakim olduğunu yazmış ve Fileleftheros gazetesi, Türkiye'nin ikinci sondaj gemisini Kıbrıs açıklarına göndereceğini sayfalarına taşımıştı. Türkiye'nin gövde gösterisine dönüşen Denizkurdu-2019'u taklit ederek karşılık vermeye çalışan Yunanistan, cılız tatbikatıyla alay konusu oldu. İHA yokluğundan mini 'drone'larla talim yapan Yunanlılar, Ege'de küçük bir alanda Kataigis (Fırtına) Tatbikatı ile Denizkurdu'ndaki gemi sayımızın ancak yarısına ulaşabildi. Bu durum Yunan ve Rum basınında da yer alırken Türkiye'nin iki denizdeki etkinliğine haberlerde atıf yapıldı.

ÇİPRAS HADDİNİ AŞTI

Rumların en büyük yardımcısı olan Yunanistan'ın Başbakanı Aleksis Çipras da Türkiye'yi AB ile tehdit etme küstahlığında bulundu. Rumlarla birlikte Türkiye'nin kararlı tutumu karşısında çaresiz kalan Çipras AB'den Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını istedi.
Star Gazetesi
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
MHP'den İstanbul'a avukatlar ordusu
18 Haziran 2019 06:41		 Yunanistan ile tüm sorunlar masada
18 Haziran 2019 06:10
TCDD Taşımacılık AŞ personelinin görevde yükselme yönetmeliğindeki değişiklik
18 Haziran 2019 01:01		 18 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları
18 Haziran 2019 00:03
'(Çalındı) diyorum, neden üzerinize alınıyorsunuz?'
17 Haziran 2019 23:26		 Bahçeli, klasik otomobiliyle Ankara'yı turladı
17 Haziran 2019 23:21
15 Temmuz konulu kısa film ve senaryo yarışması
17 Haziran 2019 23:16		 Ordu Valiliği'nden 'VIP' açıklaması
17 Haziran 2019 23:07
Ekrem İmamoğlu: Önemli bir adım attık
17 Haziran 2019 22:31		 İsmail Küçükkaya tarihi yayın detaylarını anlattı
17 Haziran 2019 22:11
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:00 - Konut yabancıyla ayakta duruyor07:46 - Şule Çet'in öldüğü plazada keşif yapıldı07:36 - Rumlar panikledi: Türklerin rehini olduk07:30 - Artık herkes milli parasına dönüyor07:00 - Saldırıya uğrayan AK Parti Meclis Üyesi hayatını kaybetti06:41 - MHP'den İstanbul'a avukatlar ordusu06:30 - Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı06:10 - Yunanistan ile tüm sorunlar masada05:31 - 10 saatlik ameliyat sona erdi Berfin'den sevindirici haber geldi01:09 - Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde
01:01 - TCDD Taşımacılık AŞ personelinin görevde yükselme yönetmeliğindeki değişiklik00:10 - Yolcuların hayatını kurtaran bekçiye ödül00:03 - 3+1 hakkı neden sözleşmeli sağlık personeline verilmiyor?00:03 - 18 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları00:00 - En uzun gün fırsatları23:51 - Kaymakam, lojmanın bahçesine sera kurdu23:46 - Öğrenciler tatilde okul atölyesinden para kazanıyor23:41 - Sürücüler dikkat! KGYS ile trafik cezaları kesiliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun karşı karşıya geldiği program, fikrinizi değiştirdi mi?
ÇOK OKUNANLAR
3+1 hakkı neden sözleşmeli sağlık personeline verilmiyor?
Yolcuların hayatını kurtaran bekçiye ödül
Saldırıya uğrayan AK Parti Meclis Üyesi hayatını kaybetti
MHP'den İstanbul'a avukatlar ordusu
Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
En uzun gün fırsatları
Artık herkes milli parasına dönüyor
18 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları
10 saatlik ameliyat sona erdi Berfin'den sevindirici haber geldi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Mutfaktaki son dokunuşun sahibi sarı bez 3
herkes gibi biz de denize girmek istiyoruz 5
Fotoğraf 5
17.06.2019 anadolu efes vs fenerbahce maçı 1
vince carter 4
saga noren 1
duvarı nem insanı gam yıkar 1
kürt kökenli kardeşlerimiz canımız,ciğerparemizdir 5
taze sıkılmış meyve suyu 2
bron broen 1
SON İLANLAR
Malatya As Kale İnş. 1 İşçi Alacak
Çanakkale Gestaş 24 İşçi Alacak
Zonguldak Çaycuma Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
İstanbul Yeditepe Yapı 1 İşçi Alacak
Tunceli Hozat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Hocalar Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Buca SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Sivas Altınyayla SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Sivas Ulaş SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Rize Çamlıhemşin Belediyesi Geçici 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam