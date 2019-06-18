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3 cinayet 3 intihar

İstanbul'da 3 kadın eşi, nişanlısı ve sevgilisi tarafından öldürüldü. Cinayetleri işleyen 3 erkek de intihar etti. Zanlılardan ikisi hayatını kaybederken biri de hastanede tedavi altına alındı
 18 Haziran 2019 07:51
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3 cinayet 3 intihar

İstanbul'da bir evden gelen kötü kokulardan üzerine daireye giren polis Firdevs S. ile Yalçın K.'nın cesedini buldu.

Pendik Harmandere Mahallesi'ndeki lüks bir sitedeki daireden gelen kötü kokular üzerine bina sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerine giden polis ekipleri arkadan kilitli kapıyı çilingir yardımıyla açarak içeri girdi. Evde araştırma yapan polis, Firdevs S. ve Yalçın K.'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Silahla vuruldukları belirlenen çiftin cesetlerinde yapılan ilk incelemelerde Yalçın K.'nın Firdevs S.'yi vurduktan sonra intihar ettiği belirlendi.

Başakşehir'de ise karısını bıçaklayarak öldüren bir kişi, intihara teşebbüs etti.

Olay, dün 13.00 sıralarında içerisinde çok sayıda villanın da bulunduğu bir sitede meydana geldi. İddiaya göre Naci ve Derya Yörükoğlu bir süredir evliliklerinde sorunlar yaşıyordu. Öfkeli koca Naci Yörükoğlu dün eşini bıçaklayarak öldürdü. Polisi arayarak eşini öldürdüğünü söyleyen koca ardından ilaç içerek intihar girişiminde bulundu.

Polis, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kapıyı kırarak içeri girdi. Ekipler, Derya Yörükoğlu'nun cesediyle karşılarken, Naci Yörükoğlu'nu baygın halde buldu. Sağlık ekipleri Naci Yörükoğlu'nun ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğunu belirledi. Hastaneye götürülen Naci Yörükoğlu'nun hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

AYRILDIĞI NİŞANLISINI VURDU

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde de bir kişi ayrıldığı nişanlısını öldürdükten sonra intihar etti. Adatepe Mahallesi'nde askerden yeni geldiği öğrenilen Sefa G. (22) ailesinin tarlada olduğu sırada eski nişanlısı Dilek Öksüzoğlu'nun (20) evine gitti. Bir süre önce ayrıldıkları öğrenilen ikili arasında yaşanan tartışmanın ardından Sefa G., Dilek Öksüzoğlu'nu tabancayla vurarak öldürdü. Sefa G. daha sonra ise intihar etti.

YUNUS EMRE KAVAK

Sabah
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