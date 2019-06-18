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Cep telefonu iskeletimizi bile değiştirdi

Avustralya'daki araştırma, yoğun cep telefonu kullanımının kafatasının arka bölümünde kemiksi bir çıkıntı oluşturduğunu ortaya çıkardı
 18 Haziran 2019 08:08
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Cep telefonu iskeletimizi bile değiştirdi

İnsan sağlığına dair zihinsel ve fiziksel zararları daha önce birçok kez ortaya konulan yoğun cep telefonu kullanımının vücudumuzun şeklinin bile değişmesine yol açtığı belirlendi. Araştırmayı Avustralya'da Sunshine Coast Üniversitesi'nden uzmanlar gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında yaşları 18-86 arasında değişen binden fazla kişinin kafatası incelendi. Çıkan sonuçlara göre artık kafataslarının arka bölümünde kemiksi bir çıkıntı oluşmaya başladı. Araştırmacılara göre bu duruma yoğun cep telefonu kullanımı neden oluyor. Çalışmaya öncülük eden David Shahar, "20 yıldır doktorum ve yalnızca son 10 yılda hastalarımın kafatasındaki büyümeyi keşfettim. Söz konusu çıkıntının zarar verici etkileri düşük, ama asla ortadan kalkamayacaklar" dedi.

'EKSTRA BASKI'

Uzmanlara göre akıllı telefon ya da tabletlere bakarak çok fazla zaman harcamak daha az kullanılan kaslara ekstra baskı uyguluyor. İnsan kafatasında dış oksipital çıkıntı olarak adlandırılan büyümeler gözlemlendiğini sözlerine ekleyen Shahar, bu vakaların sayısının giderek arttığının da altını çizdi. İnsan vücudunda yaşanan bu değişimin özellikle gençler arasında daha yaygın olduğu ortaya çıktı.

GÖZÜMÜZÜ AYIRAMIYORUZ

İNGILTERE'DE yapılan farklı bir araştırmada, ortalama bir kişinin haftada 24 saatini yani günde yaklaşık 3.5 saatini akıllı telefonuna bakarak harcadığı belirlenmişti. Ayrıca bir kişinin ortalama olarak her 12 dakikada bir telefonunu kontrol ettiği de belirlenmişti.
Sabah
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