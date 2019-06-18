Namaz kıldığı için ordudan atıldı, 17 yıl sonra iade-i itibar

2002 yılında alkol kullanmadığı, namaz kıldığı ve eşinin başörtülü olduğu gerekçesiyle 'irticadan şüpheli subay' statüsüne alınıp dönemin Başbakanı Bülent Ecevit ve Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer imzalı üçlü kararname ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen Jandarma Komando Yüzbaşı Bülent Demir hakkında Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK)'ndan müjde gibi bir karar çıktı. KDK, İçişleri Bakanlığı'na Bülent Demir'in göreve dönmesi ve haklarının iadesi için tavsiyede bulunmayı kararlaştırdı.

BÇG FİŞLEDİ, İHRAÇ EDİLDİ

Olay şöyle gelişti: Bülent Demir, Türk silahlı Kuvvetleri'nde Jandarma Komando Yüzbaşı olarak görev yapıyordu. 28 Şubat döneminde Batı Çalışma Grubu (BÇG) tarafından içki içmediği, namaz kıldığı, eşinin başörtülü ve İmam Hatip Mezunu olduğu sebepleriyle fişlendi. 'İrticadan şüpheli subay' statüsüne alınan Demir, 2002'de dönemin Başbakanı Bülent Ecevit ve Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer imzalı üçlü kararname ile TSK'dan ihraç edildi.

KDK'NA BAŞVURDU

Bu arada 35 yaşında tekrar üniversite sınavına giren Demir, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı ve bu üniversiteyi başarıyla bitirip avukat oldu. Hak arama mücadelesini sürdüren Bülent Demir, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Kararlarıyla ordudan ihraç edilen askerlerin haklarının iade edilmesi ardından Kamu Denetçiliği Kurumu'na (Ombudsmanlık) başvurdu.

KDK, Genelkurmay Başkanlığı'ndan Bülent Demir ile ilgili tüm belgeleri sicil ve istihbarat raporlarını istedi. KDK bünyesindeki uzman ve yargıçların incelemesi tam 6 ay sürdü. Kısa bir süre önce de kurumdan Bülent Demir'in göreve dönmesi ve haklarının iadesi kararı çıktı.

İŞTE O KARAR METNİ

Kararda söyle denildi: "Kurumumuzca yapılan değerlendirme neticesinde sosyal hukuk devleti, kişi hak ve hürriyetleri ve hakkaniyet ilkeleri gereğince; hakkında ayırma işlemi uygulanmasını gerektirecek başkaca bir disiplin cezası bulunmadığı anlaşılan başvuran hakkında düzenlenen sakıncalı/şüpheli personel kanaat raporunda şüpheli-irtica kategorisinde takip edildiği, eki kanaat raporlarında da başvuran ve eşinin dini inançları, yine eşinin kılık kıyafetinden dolayı başvuran hakkındaki kanaat belirtilerek ayırma işlemi uygulandığı tespit edilmiş olup, mağduriyetinin tespit edilmesine ve giderilmesine yönelik olarak, haklarının iade edilmesine ve göreve iadesine karar verilmesi yönünde İçişleri Bakanlığına tavsiyede bulunulmasının uygun olduğu sonuç ve kanaatine varılmıştır."

'BABAMIZ SUÇSUZMUŞ' SÖZÜNÜ DUYMAK İSTİYORUM

SABAH'a konuşan Bülent Demir, "17 yıldır hukuk mücadelesi veriyorum. 52 yaşına girdim ve üç oğlum var. Oğullarımın ağzından 'Babamız suçsuzmuş' sözünü duymak istiyorum. İade-i itibarıma kavuşmak, tekrar üniforma giyip hainlerle mücadele ederek Kur'an, Vatan, Bayrak ve Sancağıma hizmet etmek ve bu uğurda şehid olmak istiyorum" dedi.

NAZİF KARAMAN