Öğretmenlerinin peşinden 1600 km'lik okul tayini!

VAN'ın Özalp ilçesindeki Şemsettin ile Kalecik köylerinde aileleriyle çiftçilik ve çobanlık yapan 8 kız öğrencinin hayatı, ortaokula atanan beden eğitimi öğretmeni Mehmet Kumru'nun hentbol takımı kurmasıyla değişti. Doğu Anadolu Bölgesi şampiyonu olan 12 yaşındaki öğrenciler, öğretmenlerinin Antalya Gündoğmuş'a tayininin çıkmasının ardından ailelerini ikna edip, eğitim ve spor hayatını sürdürmek için 1600 kilometre uzaktaki ilçeye taşındı.

Beden eğitimi öğretmeni Mehmet Kumru, ilk atamasında Van'ın Özalp ilçesindeki Şemsettin köyünün ortaokulunda 5 yıl önce göreve başladı. Okulda öğrencilerinin sevgisini kazanan Kumru, kız çocuklarının derslere daha çok ilgi göstermesi ve okula devamlılığını sağlamak için spor takımı kurmaya karar verdi. Bölgenin coğrafi şartlarını ve okulun fiziki durumunu değerlendiren Kumru, görevinin 3'üncü yılında hentbol sporuna dair bilgisi olmayan kız çocuklarıyla takım oluşturdu. Çocuklarının hentbol oynamasına izin vermeyen ailelerle görüşen Kumru, onları ikna ederek antrenmanlara başladı.

KIZ ÇOCUKLARINA HENTBOLU ÖĞRETİP, ŞAMPİYON YAPTI

Mehmet Kumru, Kalecik ve Şemsettin köyünde yaşayan öğrencilerin eğitim gördüğü okuldaki sığınakta, bahçedeki parke taşlı alanda, kale direkleri dahi olmadan 11 yaşındaki kız öğrencilerine hentbolu öğretti. Kumru'nun kurduğu okul hentbol takımı ilk yılında 20172018 eğitim öğretim döneminde Van'da birinciliği kazanıp, Batman'da yapılan bölge şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Öğrencilerinin spordaki başarısını artırmayı hedefleyen Kumru, çocuklarının Batman'a şampiyonaya gitmesine izin vermeyen ailelerle görüşüp, onlardan yeniden izin aldı. Hayatında ilk defa farklı şehre yolculuk yapıp Batman'a giden öğrenciler, turnuvada Doğu Anadolu Bölgesi şampiyonluğunu kazandı.

İLK DEFA EVDEN AYRILDILAR, KUPAYLA DÖNDÜLER

İlk defa evlerinden uzakta kalan ve Batman'da şampiyonluk kupası kazanmanın gururunu yaşayan Kumru'nun öğrencileri, maçlardaki başarıyı derslerine de yansıttı. Okula severek gelen, derslerine çalışan ve sporcu olmayı hedefleyen öğrencilerin kazandığı başarı sonrasında aileler de kızlarına destek vermeye başladı. Doğu Anadolu Bölgesi Şampiyonu Şemsettin Ortaokulu kız hentbol takımı öğrencileri, Erzurum'da katıldıkları Türkiye şampiyonasında ilk 16 takım arasına adını yazdırdı.

'NE OLUR ÖĞRETMENİM BİZİ DE GÖTÜRÜN'

Köyde öğrencilerinin ve velilerinin sevgisini kazanan Kumru'nun 4 yıllık görev süresinin dolmasının ardından Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki okula tayini çıktı. Sevdikleri öğretmenin köyden ayrılacağını öğrenen hentbol takımı öğrencileri, büyük üzüntü yaşadı. Kumru, tayini çıkan ilçeye kendilerini de götürmesini isteyen öğrencilerinin talebine kayıtsız kalmadı. 'Ne olur öğretmenim bizi de götürün' diye ağlayan öğrencilerin gözyaşına dayanamayan Kumru, Gündoğmuş'ta görev yapacağı okulu ve ilçedeki eğitim kurumlarını ve spor alanlarını araştırdı.

AİLELERİ İKNA ETTİ, ÇOCUKLARIN HAYATI DEĞİŞTİ

Öğrencileriyle görüşen Kumru, sporcularını Gündoğmuş'a götürebileceğini ve onların ilçedeki yatılı okulda eğitim görüp, kuracakları hentbol takımına da antrenörlük yapabileceğini anlattı. Bu habere çok sevinen hentbol takımı sporcuları, aileleriyle görüştüğünde hayal kırıklığına uğradı. 12 yaşındaki çocuklarının başka ilde okuyup, spor yapmasına karşı çıkan aileler, kızlarına izin vermedi. Köyde 15 gün boyunca çocukların anne ve babalarıyla görüşüp, aile büyüklerinden izin alan Kumru, zor geçen ikna sürecinin ardından öğrencileriyle 2018-2019 eğitim öğretim yılında Gündoğmuş'a geldi.

EVDEN 1600 KİLOMETRE UZAKTA YENİDEN YAŞAM

Van'ın Özalp ilçesindeki Şemsettin ile Kalecik köylerinden 8 kız öğrenci, 1600 kilometre uzaktaki Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki Şehit Orman Mühendisi Abdullah Aydın Yatılı Bölge Ortaokulu'nda eğitime başladı. İlçeye 30 kilometre uzakta Köprülü Ayşe Güven Okulu'nda beden eğitimi öğretmenliği yapan Kumru, her gün dersten çıktıktan sonra sporcularıyla bir araya gelip, onların eğitim gördüğü okul bahçesinde ya da ilçenin spor salonunda antrenman yaptı. Eğitim hayatına başarıyla devam eden kız öğrenciler, spordaki başarılarını Gündoğmuş'ta da sürdürdü. Kumru'nun antrenörlüğünü yaptığı Şehit Orman Mühendisi Abdullah Aydın Yatılı Bölge Ortaokulu kız hentbol takımı, Manavgat'ta yapılan turnuvada ilçe şampiyonluğunu kazandı. Madalyalarıyla gurur duyan kız hentbol takımı öğrencileri, Antalya'daki il müsabaka finallerinde ise elendi.

İFTİHAR BELGESİ

Sevdikleri öğretmen ile eğitim ve spor hayatını devam ettirebilmek için doğup büyüdükleri köyden, ailelerinin yanından başka şehre gitme cesareti gösteren hentbolcu kızlar, başarılarından dolayı iftihar belgesi kazanarak Gündoğmuş'taki 7'nci sınıf eğitimini tamamladı. Karne sevincini ilk önce hem öğretmen hem de antrenörleri olan Kumru ile paylaşan hentbolcu kızlar, yaz tatilini geçirmek üzere Van'a ailelerinin yanına gitti. Gelecek dönem yeniden Gündoğmuş'a gelip, yaşamına devam edecek öğrencilerin en büyük hayali ise sonraki yıllarda Alanya'daki Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi'nde eğitimlerine ve spora devam etmek.

'AMACIMIZ TÜRK HENTBOLUNA BAŞARILI SPORCULAR KAZANDIRMAK'

Van'daki öğrencilerinin hayatını spor sevgisiyle değiştirmenin gururunu yaşayan Kumru, "Zor imkanlarda parke taşlarında kışın altı ay boyunca eksi 30 derece soğukta antrenman yaparak, şampiyonluk yaşadık. Antalya'ya tayinim çıkınca onlar benimle gelmek istedi. Ben de onları bırakamadım. Ülkenin bir köşesinden diğer köşesine yerleşmemizde ailelerden izin almak zor oldu. Bazı öğrenciler kardeşine bakıyordu, bazılarının annesi ve babası yaşlıydı. Burada da antrenmanlara devam ettik. İlçe şampiyonluğu kazandık. Amacımız Türk hentboluna başarılı sporcular kazandırmak ve öğrencilerimizin eğitim hayatlarını güzel şekilde sürdürmelerini sağlamak" diye konuştu.

'KOYUN OTLATAN ÇOCUKKEN ŞAMPİYON HENTBOLCU OLDUM'

Takım oyuncularından Meltem Yıldırım, köyünde okuluna gidip, dersinden sonra koyun otlatan bir öğrenci olduğunu anlattı. Mehmet hoca ile hayatının değiştiğini belirten Meltem Yıldırım, "Mehmet hocam hentbolu öğretti. Eskiden köyünde koyun otlatan çocukken şimdi şampiyon hentbolcu oldum. Bununla gurur duyuyorum" dedi. Van'da 5'inci sınıfta okurken hentbolla tanışıp, antrenmanlara başladıklarından bahseden Bahar Demir de "6'ncı sınıfta Van'da birinci olduk. Batman'a gittik ilk defa Van'dan başka yere gittik. Orada şampiyonluk sevinci yaşadık. Sonra Antalya'ya geldik. Bundan sonra da kazandıkça daha mutlu olacağız" dedi.

'HEM HENTBOLDA HEM DE EĞİTİMİMİZDE BAŞARILIYIZ'

Hem antrenör hem eğitmen olarak öğretmenlerini çok sevdiklerini anlatan Eylem Yıldırım, "Biz hentbolda başarılı olduk. Mehmet hocanın tayini çıktı. Biz gitmesini istemedik, sonra da bizi de yanında götürmesini istedik. O da ailelerimizle görüşüp ikna etti. Şimdi hem hentbola hem de eğitimimize başarıyla devam ediyorum" diye konuştu. Hentbol takımının kalecisi Ayşegül Kaycı, hem sporda hem eğitim hayatındaki başarıyla, milli sporcu olmayı hayal ettiğini söyledi.

'AİLEMİZİ ÖZLESEK DE DEVAM EDİYORUZ'

Ailesinden ilk kez ayrı yaşadığını belirten Rabia Turan, Gündoğmuş'a okumaya ve sporcu olarak yetişmeye geldiklerini söyledi. Köyünün dışında başka bir şehirde ailesinden ayrı yaşamanın zorluğuna değinen Rabia Turan, "İlk defa köyümden, ailemden ayrıldım. Ailemizi özlesek de eğitim hayatımıza devam ediyorum. Şampiyon olduk. Daha fazla başarı için çalışacağız" diye konuştu.

'ÇİFTÇİLİK ÇOBANLIK YAPAN KIZLARDIK'

Öğretmenlerini tanıdıktan sonra hayatındaki değişikliği anlatan İmran Turan, şunları söyledi:

"Biz Van'da bir köyde çiftçilik çobanlık yapan kızlardık. Mehmet hocamızla tanıştıktan sonra hentbolu öğrendik. Pas, şut bilmiyorduk. Şampiyonluklar yaşadık. Derslerimiz çok güzel oldu. Sporla hayata tutunduk. Hayatımızı kurtarmak için hentbol oynadık. Şampiyon olmak istiyoruz. Spor lisesine gitmek istiyoruz."

'ÇOK AĞLADIM, İZİN VERDİ'

Zilan Koçer, öğretmeninin Gündoğmuş'a gitmesi için ailesinden izin almaya geldiğinde annesinin karşı çıkmasına çok üzüldüğünü belirtti. Hentbola devam etmek istediğini ve okumak istediğini anlatan Zilan Koçer," Ben istiyordum, çok ağladım. Ağabeyim izin verdi. Annemi ikna ettik. Sonra buraya geldim. Hentbol hayatıma devam ediyorum. Benim için çok güzel bir hayat başladı" dedi. Kardeşi Zilan'ın karne heyecanına ortak olmak ona destek olmak için Gündoğmuş'a ziyarete gelen Cebbar Koçer, "Biz Mehmet hocaya güvendik. Annemi ikna etti. Kardeşim de Mehmet öğretmenle ayrı bir yola çıktı. Kardeşim ve arkadaşlarının başarısı için her zaman destek olacağız" diye konuştu.