1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kara yollarında durum

 18 Haziran 2019 09:12
Yazdır
Kara yollarında durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun (3'üncü Boğaz Köprüsü dahil) Kınalı-Odayeri-Hasdal kavşakları sağ ve sol bağlantı yollarında çeşitli çalışmalar gerçekleştirilecek. Bu nedenle TEM Otoyolu'nun Hasdal Kavşağı kuzey ve güney taşıma yolunda emniyet şeridi trafiğe kapatılacak.

TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul-Ankara yönü ulaşıma kapatılarak, araçlar Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yoluna, oradan da Gebze gişelerine ve tekrar otoyola yönlendiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı-Akıncı gişeleri 1-2. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Gümüşova-Gerede Otoyolu ile D-100 Kervan Kavşağı arasındaki otoyol bağlantı kolunda köprü yapım çalışması nedeniyle 30 Haziran'a kadar D-100 yolunun 32-35. kilometrelerinde İstanbul-Bolu istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Ankara-Çankırı yolunun 24-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Çankırı-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Trafik akışı diğer yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor.

Eskişehir-Ankara il sınırı-Polatlı yolunun 10-13. kilometrelerindeki köprü yapım çalışması nedeniyle Sivrihisar-Polatlı istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Polatlı-Ankara yolunun 13-19. kilometrelerinde üstyapı yapım çalışmaları nedeniyle Polatlı-Ankara yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Amasya-Turhal yolunun 59-63. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun sağ kesimi trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer kesiminden iki yönlü sağlanıyor.

Akseki-Manavgat yolunun 7-9. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışması nedeniyle bugün 10.00-18.00 saatlerinde ulaşıma kontrollü izin verilecek.

Çanakkale-Çan yolunun 10-13. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Zonguldak merkezli FETÖ operasyonu: 10 şüpheliden 5'i tutuklandı
18 Haziran 2019 10:08		 Adıyaman merkezli FETÖ/PDY operasyonu
18 Haziran 2019 10:06
Mersin'de cinayet ve intihar
18 Haziran 2019 09:59		 TESK Başkanı Palandöken: İşsizliğin çözümü mesleki eğitimde
18 Haziran 2019 09:58
Van merkezli rüşvet operasyonu: 15 gözaltı
18 Haziran 2019 09:57		 Bursa merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu: 26 gözaltı
18 Haziran 2019 09:41
Adana'da FETÖ operasyonunda 8 tutuklama
18 Haziran 2019 09:16		 Mursi yoğun güvenlik önlemleri altında defnedildi
18 Haziran 2019 07:20
FETÖ'cü Enes Kanter'in babası yarın hakim karşısına çıkacak
17 Haziran 2019 12:12		 NASA'nın uydu yarışmasına Türk üniversiteleri damga vurdu
17 Haziran 2019 12:07
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun karşı karşıya geldiği program, fikrinizi değiştirdi mi?
ÇOK OKUNANLAR
Saldırıya uğrayan AK Parti Meclis Üyesi hayatını kaybetti
3+1 hakkı neden sözleşmeli sağlık personeline verilmiyor?
Yolcuların hayatını kurtaran bekçiye ödül
Namaz kıldığı için ordudan atıldı, 17 yıl sonra iade-i itibar
Mursi yoğun güvenlik önlemleri altında defnedildi
İzmir'de 48'i muvazzaf 65 kişiye FETÖ gözaltısı
MHP'den İstanbul'a avukatlar ordusu
Cep telefonu iskeletimizi bile değiştirdi
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Artık herkes milli parasına dönüyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
vince carter 4
özür dilemedikçe böyle bir makama gelemez 1
saçmalardan seçmeler 1
Fotoğraf 5
ebebek 1
yüzünden düşen bin parça 1
Kalbin kemiği yok 1
one more cup of coffee 2
moderasyonumu nasıl beğendiniz 6
Sezen Aksu 2
SON İLANLAR
Malatya As Kale İnş. 1 İşçi Alacak
Çanakkale Gestaş 24 İşçi Alacak
Zonguldak Çaycuma Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
İstanbul Yeditepe Yapı 1 İşçi Alacak
Tunceli Hozat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Hocalar Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Buca SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Sivas Altınyayla SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Sivas Ulaş SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Rize Çamlıhemşin Belediyesi Geçici 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam