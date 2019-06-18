Güne başlarken döviz fiyatları
|18 Haziran 2019 09:37
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İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|5,8720
|5,8730
|Avro
|6,6000
|6,6010
|Sterlin
|7,3400
|7,3770
|ANKARA
|ABD Doları
|5,8400
|5,9000
|Avro
|6,5550
|6,6250
|Sterlin
|7,2680
|7,4180
Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından önceki kapanışın hemen altında 5,8710 seviyesinden alıcı buluyor.
Dün 5,85-5,92 bandında hareket eden dolar kuru, işsizlik verilerinin iyi gelmesi ve Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesi satıcılı bir seyir izleyerek günü yüzde 0,46 düşüşle 5,8733 seviyesinden tamamladı.
Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 5,8710'dan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,05 artışla 6,5975, sterlin/TL yatay seyirle 7,3610 seviyesinden işlem görüyor.
Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 yükselişle 1,1233, sterlin/dolar yüzde 0,1 artışla 1,2540 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,07 azalışla 97,435 seviyesinde.
Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Avrupa'da enflasyon, ABD'de konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini bildirdi.
Teknik açıdan dolar/TL'de 5,9450 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu belirten analistler, 5,8530'un destek olarak izleneceğini kaydetti.
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