İmamoğlu ilk kez TRT ekranlarında
Millet İttifakı'nın İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun ofisinden yapılan açıklamaya göre İmamoğlu bu akşam 21:00'de TRT Haber kanalında canlı yayına katılacak.
|18 Haziran 2019 09:43
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