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İmamoğlu ilk kez TRT ekranlarında

Millet İttifakı'nın İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun ofisinden yapılan açıklamaya göre İmamoğlu bu akşam 21:00'de TRT Haber kanalında canlı yayına katılacak.
 18 Haziran 2019 09:43
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İmamoğlu ilk kez TRT ekranlarında

Ekrem İmamoğlu ve muhalefetin, devletin resmi kanalı TRT'de yer bulamamasıyla ilgili yapılan eleştiriler sonrasında bir ilk yaşandı.

Gazeteciler Fatih Er ve Şebnem Bursalı'nın soruları yönelteceği İmamoğlu röportajı bu akşam saat 21.00'de başlayacak.
Memurlar.Net
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