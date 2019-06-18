TESK Başkanı Palandöken: "İşsizliğin çözümü mesleki eğitimde"

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "İşsizlik oranı Mart ayı itibariyle düşmeye başladı. Nisan ayında daha da düşmesini bekliyoruz. Yaz ayları mevsimsel etkilerle işsizlikteki düşüşün sürebileceği aylar. Ancak, kışa girerek işsizliğin artmaması ve düşüşün kalıcı olabilmesi için mesleki eğitimdeki önyargıların kırılarak, gençleri mesleki eğitime yönlendirmemiz gerek. Aksine ekonomimizi şahlandıracak, temelini sağlamlaştıracak en önemli adım mesleki eğitimdir" dedi.

Ekonominin ve kalkınmanın temelinin mesleki eğitimden geçtiğini vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Mesleki eğitimin öneminin her zaman altını çiziyor ve bu konuda konfederasyon olarak desteğimizi sağlıyor, çalışmalarımızı yapıyoruz. Fakat bu çalışmalardan daha öncelikli olarak önyargıları kırmak gerekiyor. Mesleki eğitim alan, meslek liselerine giden, esnafın yanında çırak olarak çalışan öğrenciler ya da gençler hep başarısız olanlarmış gibi bir yanlış algı var. Bu algıyı kırmalıyız. Çünkü mesleki eğitim bu önyargının aksine ekonomimiz için en önemli çıkış yolu" diye konuştu.

Mesleki eğitimin ara eleman eksiğini kapattığını belirten Palandöken, "Birçok sektörün, esnafımızın, sanayimizin ihtiyacı olan ara eleman ihtiyacı da mesleki eğitim ile karşılanır. Son TÜİK verilerine göre yüzde 25 olan genç işsizlik oranı da ancak mesleki eğitim ile düşer. Çünkü en iyi okullarda okumak, herkesin gıpta ettiği bölümlerden mezun olmak kadar, bir zanaat öğrenmek, mesleki teknik eğitim almak da önemlidir. Ahilik kültürünün devam etmesi, işsizliğin azalması, ekonominin ihtiyacı olan ara eleman eksiğinin kapatılması için mesleki eğitimin kalitesi artırılmalı ve gençler mesleki eğitime yönlendirilmeli" ifadelerine yer verdi.