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Borsa, güne yatay başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 59,91 puan artışla 92.309,71 seviyesine çıktı
 18 Haziran 2019 10:02
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Borsa, güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,06 artışla 92.309,71 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 59,91 puan ve yüzde 0,06 artışla 92.309,71 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,02 geriledi, holding endeksi yüzde 0,20 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,75 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,48 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün Avrupa borsalarındaki değer kazançlarından bulduğu destek ve özellikle bankacılık endeksinde yoğunlaşan alımların etkisiyle pozitif bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,61 primle 92.249,80 puandan tamamladı.

Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dün attığı Türk lirası likidite adımının borsadaki yükselişleri desteklediğini ifade etti.

Bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de konut başlangıçları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.500 seviyesinin destek, 93.500 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
Anadolu Ajansı
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