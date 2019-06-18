Memur-Sen ve Kamu-Sen'den sözleşmeli memurlara kadro açıklaması

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve Türk Eğitim Sen Başkanı Talip Geylan kişisel twitter hesabından yaptığı açıklamalarda, AK parti tarafından verilen 3+1 kanun teklifi sonrasında sözleşmeli 4/b personeline kadro talebinde bulundular.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın açıklamaları:

1-Memur-Sen olarak "Kamu personel sisteminde; kurum, unvan, görev ve görev yeri ayırımı olmaksızın kadrolu statüde istihdam esası benimsenmeli ve sözleşmeli personel istihdamı tamamen terk edilmeli" kararımızı ve kararlılığımızı sürdürüyoruz.

2-Bugün gündeme düşen kanun teklifinin içeriğinde yer verilen sözleşmeli öğretmen ve sözleşmeli din görevlileriyle ilgili 4+2 uygulamasının 3+1'e dönüştürülmesine ilişkin hüküm önerisini; kapsam olarak EKSİK, ilk adım olarak DOĞRU, nihai çözüm olarak YETERSİZ buluyoruz.

3-TBMM'ne sunulacak kanun teklifinde öğretmen ve din görevlilerine yönelik iyileştirmeyi gerekli ve doğru buluyoruz. Aynı hak ve imkanın kapsamında diğer kamu kurumlarında ve unvanlarda görev yapan personele yer verilmemesini gereksiz tutum ve eksik düzenleme olarak görüyoruz.

4-Sözleşmeli öğretmen ve din görevlisine 3+1 uygulamasını getiren iradenin/devletin, diğer kurumlardaki/unvanlardaki personeli kapsamın dışında tutmak için haklı ve makul bir gerekçe göremiyoruz.

5-Sözleşmeli öğretmen/din görevlisi arkadaşlarımızla birlikte sözleşmeli memur, mühendis, hemşire, tekniker, teknisyen ve diğer unvanlardaki sözleşmeli personel arkadaşlarımızın mağduriyetini azaltmak ve mutlu olmalarını sağlamak hem mümkün hem de gerekli.

6-İlk adımdaki eksiklik giderilmeli ve teklifin kapsamına kurum,unvan, görev yeri ayırımı olmaksızın bütün sözleşmeli personel dahil edilmeli.Nihai çözümdeki yanlışlık giderilmeli;sözleşmeli personel statüsü sona ermeli,mevcut sözleşmeli personel istisnasız kadroya geçirilmeli.

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'nin açıklamaları:

1) Milli eğitimle ilgili olarak 19 maddelik bir teklif TBMM'ye sunulmuş ve Ak Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş tarafından sözleşmeli öğretmenlerin kadroya alınma sürelerinin 4+2'den 3+1'e indirilmesi düzenlemesinin de bu teklifte yer aldığı ilan edilmiştir.

2) Ayrıca sözleşmeli diyanet personeli ile ilgili de 3+1 düzenlemesinin tasarıya ekleneceği ifade edilmiştir.

3)Türk Sağlık-Sen olarak tüm sözleşmeli kamu çalışanlarının kadroya geçirilmelerini sorunları çözecek, aileleri birleştirecek tek çözüm olarak gördüğümüzü öncelikle belirtiyoruz. Harf ve rakamlara boğulmuş istihdam modelleri yerine kadrolu istihdama geçilmesini istiyoruz.

4) Bu temel talebimiz gerçekleşene kadar sözleşmeli kamu çalışanları ile ilgili yapılacak düzenlemelerde kapsayıcılık mutlaka esas olmalıdır. 3+1 sadece öğretmenlerimiz ve diyanet personelimiz için değil sözleşmeli sağlık çalışanları için de geçerli olmalıdır.

5) 4+2'yi bekleyen tüm sözleşmeli personelde süre 3+1'e indirilmelidir.

Bu olumlu değişim tüm sözleşmelileri sevindirecek bir hale getirilmelidir. Adalet ve eşitlik bunu gerektirmektedir.

6) Bu konuda sadece temenni değil TBMM'de gerekli girişimlerde bulunarak düzenlemenin kapsayıcı olması için gerekli mücadeleyi vereceğimizden herkes emin olsun. Sözleşmeli sağlık çalışanlarının yeni bir ötekileştirmeye maruz bırakılmasına asla izin vermeyeceğiz.

Türk Eğitim Sen Başkanı Talip Geylan'ın açıklamaları:

(1) AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş sözleşmelilerin süre düzenlemesi teklifini hazırladıklarını duyurdu.

Bu konuda, geçtiğimiz hafta CB Sn @RTErdogan nezdindeki girişimleriyle süreci takip eden Milli Eğitim Bakanı Sn @ziyaselcuk 'a teşekkür ediyoruz. ++

@safran1958 @hmzaydg

(2) Şimdi sıra tüm sözleşmelilerin kadroya geçirilmesinde.

Hükümet, 2011de yaptığı doğru hamleyi bir kez daha gerçekleştirmeli ve

4-B'li çalışanları kadroya geçirecek yasal düzenlemeyi hayat geçirmelidir.

CB Sn @RTErdogan 'ın bu haklı talebe kayıtsız kalmayacağına inanıyoruz.