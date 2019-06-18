Sağlıkta, bazı disiplin amiri değişti
|18 Haziran 2019 10:06
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Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Daha önce Hukuk Müşavirleri ve Avukatların disiplin amiri; Daire Başkanı, Üst disiplin amiri ise; Genel Müdür Yardımcısı iken, yapılan değişiklik sonucunda Disiplin Amiri; Genel Müdür, Üst Disiplin Amiri ise; Bakan Yardımcısı olarak değiştirildi.
Eski Yönetmelik
|
Genel Müdürlükler
|
BİRİMLER VE PERSONELİ
|
DİSİPLİN AMİRİ
|
ÜST DİSİPLİN AMİRİ
|
Hukuk Müşaviri, Avukat
|
Daire Başkanı
|
Genel Müdür Yardımcısı
Yeni Yönetmelik
|
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
|
BİRİMLER VE PERSONELİ
|
DİSİPLİN AMİRİ
|
ÜST DİSİPLİN AMİRİ
|
Hukuk Müşaviri, Avukat
|
Genel Müdür
|
Bakan Yardımcısı
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