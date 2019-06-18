1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sağlıkta, bazı disiplin amiri değişti

Sağlıkta Hukuk Müşavirleri ve Avukatların Disiplin Amiri Değişti
 18 Haziran 2019 10:06
Yazdır
Sağlıkta, bazı disiplin amiri değişti

Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Daha önce Hukuk Müşavirleri ve Avukatların disiplin amiri; Daire Başkanı, Üst disiplin amiri ise; Genel Müdür Yardımcısı iken, yapılan değişiklik sonucunda Disiplin Amiri; Genel Müdür, Üst Disiplin Amiri ise; Bakan Yardımcısı olarak değiştirildi.

Eski Yönetmelik

Genel Müdürlükler

BİRİMLER VE PERSONELİ

DİSİPLİN AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

Hukuk Müşaviri, Avukat

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

Yeni Yönetmelik

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

BİRİMLER VE PERSONELİ

DİSİPLİN AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

Hukuk Müşaviri, Avukat

Genel Müdür

Bakan Yardımcısı
Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde değişiklik
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Namaz kıldığı için ordudan atıldı, 17 yıl sonra iade-i itibar
18 Haziran 2019 08:25		 Kaymakam, lojmanın bahçesine sera kurdu
17 Haziran 2019 23:51
Sürücüler dikkat! KGYS ile trafik cezaları kesiliyor
17 Haziran 2019 23:41		 İBB, sübvansiyon oranlarını artırdı
17 Haziran 2019 23:36
Rize-Artvin Havalimanı son sürat devam ediyor
17 Haziran 2019 22:45		 'Basit piercing' gündem oldu! Peki ÖSYM ne diyor?
17 Haziran 2019 21:41
Sivas Sağlık Müdürlüğü'nden 'kene' açıklaması
17 Haziran 2019 21:37		 Bafra Kaymakamı, Büyükşehir'e genel sekreter oldu
17 Haziran 2019 20:51
İstanbul'da yaz Kur'an kursları başladı
17 Haziran 2019 19:53		 Samsun'da yol kapatan magandalara ceza
17 Haziran 2019 19:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:06 - 'Tatilde çocuğunuzla geleneksel oyunlar oynayın'12:03 - Gün ortası döviz fiyatları11:51 - Van'da terör operasyonu: 5 şüpheli gözaltına alındı11:49 - Kilis'te 3 yıldır aranan FETÖ zanlısı, Osmaniye'de yakalandı11:46 - Lise öğrencisinin öldüğü makas kazasında sanıklar birbirini suçladı11:39 - Asker uğurlama konvoyunda yolu kapatıp drift yaptı11:33 - Fed, faiz indirimini temmuza bırakabilir11:32 - 2002'den bu yana sebze üretimi 5 milyon ton arttı11:30 - 8'i sağlıkçı ile eski dışişleri çalışanı 18 kişiye gözaltı11:26 - Sahte para operasyonu: 750 bin dolar ile 76 bin lira ele geçirildi
11:22 - İşte Google krizinin Huawei'ye maliyeti11:20 - IMEI numaralı eşyaların ticaretine düzenleme11:11 - Suriyeli 5 işçinin ölümüyle ilgili 5 kişiye dava11:09 - Yavuz, perşembe günü sondaja uğurlanacak11:06 - 'Hurda araç teşviki süresiz devam etmeli'11:01 - Uzmanlardan telefon ve tablet uyarısı10:44 - En sık yapılan imla hatası YKS'de çıktı10:37 - Halkbank'tan da 'enflasyon endeksli konut kredisi'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun karşı karşıya geldiği program, fikrinizi değiştirdi mi?
ÇOK OKUNANLAR
3+1 hakkı neden sözleşmeli sağlık personeline verilmiyor?
Saldırıya uğrayan AK Parti Meclis Üyesi hayatını kaybetti
Namaz kıldığı için ordudan atıldı, 17 yıl sonra iade-i itibar
Yolcuların hayatını kurtaran bekçiye ödül
Mursi yoğun güvenlik önlemleri altında defnedildi
İzmir'de 48'i muvazzaf 65 kişiye FETÖ gözaltısı
OHAL iadelerdeki 'yönetici' sorunu artık çözülmeli!
Cep telefonu iskeletimizi bile değiştirdi
MHP'den İstanbul'a avukatlar ordusu
Memur-Sen ve Kamu-Sen'den sözleşmeli memurlara kadro açıklaması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
koyverdin gittin beni 2
ebebek 1
baba şarkıları ve şiirleri 1
yadigar 3
ambulansın luigi datome'yi hastaneye götürmemesi 3
vedat muriqi 2
kürt kökenli kardeşlerimiz canımız,ciğerparemizdir 5
Kalbin kemiği yok 1
sinir bozucu insan 3
kedi maması 2
SON İLANLAR
Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı İşçi Alım İlanı
Kahramanmaraş su ve kanalizasyon idaresi 10 işçi alacak
RizeTarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Edirne Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
RizeTarım ve Orman Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Yozgat Tarım ve Orman Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
DSİ Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
TSE 13 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Malatya As Kale İnş. 1 İşçi Alacak
Çanakkale Gestaş 24 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam