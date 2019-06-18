YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.
|18 Haziran 2019 10:16
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