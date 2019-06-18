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Bakan Selçuk: 55 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 55 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını söyledi.
 18 Haziran 2019 10:35
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Bakan Selçuk: 55 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2'si kanser olmak üzere 55 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı. Bakan Selçuk, bu ilaçlardan 39'unun yerli üretim olduğunu belirtti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu Resmi web sitesinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliğine (SUT) ilişkin yeni düzenlemelerin yayımlandığını duyurdu.

"GERİ ÖDEME LİSTESİNDEKİ TOPLAM İLAÇ SAYISI 8 BİN 554 OLDU"

Yeni düzenleme ile birlikte toplamda 8 bin 554 ilacın geri ödeme listesinde yer aldığını ifade eden Zehra Zümrüt Selçuk, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli ödenen yurtiçi ilaç sayısı 8 bin 173'e ulaştı." açıklamasını yaptı.

2018 yılında 70'i kanser olmak üzere 570, 2019 yılında da 34'ü kanser olmak üzere 268 ilaca doğrudan erişim imkanı doğduğunu ifade eden Bakan Selçuk, "Kanser hastalarının tedavisinde kullanılan ilaçlardan 626'sı yurtiçi, 70'i yurtdışı olmak üzere toplamda 696 ilaç Sosyal Güvenlik Kurumu'muz tarafından geri ödeme kapsamına alınmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Vatandaşların ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerini belirten Bakan Selçuk, "İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim" dedi.

Geri ödeme listesine eklediğimiz ilaçlar başta küresel grip salgını, bağışıklık, mantar, ağrı, göz tedavilerinde kullanılmaktadır. Bu ilaçların tam listesine http://www.sgk.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

Anadolu Ajansı
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