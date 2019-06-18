En sık yapılan imla hatası YKS'de çıktı
|18 Haziran 2019 10:44
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Sonu K ile biten kelimelerden sonra gelen eklerde sık sık yanlış yapılmaktadır.
Türkçe'de "k"(ka) diye bir harf bulunmamaktadır, "k"(ke) vardır. Bu nedenle de ekin (ke) okunuşuna göre verilmesi gerekmektedir.
Örneğin;
- TDK'nın değil TDK'nin
- SSK'nın değil SSK'nin
- TSK'ya değil TSK'ye
Bu yılki TYT sınavında da adaylara tam olarak bu konu sorulmuştur.
Yazım yanlışının sorulduğu soruda, doğru şık şuydu:
"Öğrenciliği zamanında Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki KYK'da kalmıştı"
Şıkta yer alan KYK'da ifadesi (ka) okunuşluna göre verilmiştir. (Ke) okunuşu
esas alınarak KYK'de denmeliydi.
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