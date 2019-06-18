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En sık yapılan imla hatası YKS'de çıktı

Yazılarda en sık yapılan imla hatası TYT sınavında soruldu
 18 Haziran 2019 10:44
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En sık yapılan imla hatası YKS'de çıktı

Sonu K ile biten kelimelerden sonra gelen eklerde sık sık yanlış yapılmaktadır.

Türkçe'de "k"(ka) diye bir harf bulunmamaktadır, "k"(ke) vardır. Bu nedenle de ekin (ke) okunuşuna göre verilmesi gerekmektedir.

Örneğin;
- TDK'nın değil TDK'nin
- SSK'nın değil SSK'nin
- TSK'ya değil TSK'ye

Bu yılki TYT sınavında da adaylara tam olarak bu konu sorulmuştur.

Yazım yanlışının sorulduğu soruda, doğru şık şuydu:

"Öğrenciliği zamanında Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki KYK'da kalmıştı"

Şıkta yer alan KYK'da ifadesi (ka) okunuşluna göre verilmiştir. (Ke) okunuşu esas alınarak KYK'de denmeliydi.
Memurlar.Net - Özel

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