En sık yapılan imla hatası YKS'de çıktı

Sonu K ile biten kelimelerden sonra gelen eklerde sık sık yanlış yapılmaktadır.

Türkçe'de "k"(ka) diye bir harf bulunmamaktadır, "k"(ke) vardır. Bu nedenle de ekin (ke) okunuşuna göre verilmesi gerekmektedir.

Örneğin;

- TDK'nın değil TDK'nin

- SSK'nın değil SSK'nin

- TSK'ya değil TSK'ye

Bu yılki TYT sınavında da adaylara tam olarak bu konu sorulmuştur.

Yazım yanlışının sorulduğu soruda, doğru şık şuydu:

"Öğrenciliği zamanında Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki KYK'da kalmıştı"

Şıkta yer alan KYK'da ifadesi (ka) okunuşluna göre verilmiştir. (Ke) okunuşu esas alınarak KYK'de denmeliydi.

