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Emniyet, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı için talep topluyor

Emniyet Genel Müdürlüğü, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı için talep toplamaya başladı
 19 Haziran 2019 00:03
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Emniyet, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı için talep topluyor

Emniyet Genel Müdürlüğü 14 Haziran 2019 tarihinde tüm illere gönderdiği resmi yazıda, önümüzdeki dönemde yapılaması planlanan çalışmalara esas olmak üzere birimlerden talep toplamaya başladı.

İŞTE İLLERE GÖNDERİLEN RESMİ YAZI

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