Emniyet, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı için talep topluyor
Emniyet Genel Müdürlüğü, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı için talep toplamaya başladı
|19 Haziran 2019 00:03
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Emniyet Genel Müdürlüğü 14 Haziran 2019 tarihinde tüm illere gönderdiği resmi yazıda, önümüzdeki dönemde yapılaması planlanan çalışmalara esas olmak üzere birimlerden talep toplamaya başladı.
İŞTE İLLERE GÖNDERİLEN RESMİ YAZI
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