IMEI numaralı eşyaların ticaretine düzenleme
|18 Haziran 2019 11:20
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Mobil cihazlara ait uluslararası elektronik kimlik bilgisini gösteren numaraya (IMEI) haiz eşyanın ihracatı ve serbest dolaşıma girişi öncesinde, uygunluk kontrolü için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) başvuru yapılacak.
Ticaret Bakanlığının "Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İhracatı Hakkında Tebliğ"i ile "Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İthalatı Hakkında Tebliğ'i" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tebliğlerle elektronik kimlik bilgisini taşıyan eşyanın ihracatı ve ithalatında BTK tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilecek kontrole ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.
Buna göre, mobil cihazlara ait uluslararası IMEI numarasını taşıyan eşyanın ihracatı ve serbest dolaşıma girişi öncesinde, bu numaranın uygunluk kontrolü için Tek Pencere Sistemi üzerinden beyan sahibi tarafından BTK'ye başvurulacak.
BTK tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilecek kontrolün olumlu sonuçlanması halinde, uygunluk yazısı verilecek.
Beyan edilen eşyaya ait IMEI numarası Gümrük Beyan Sistemi'ne girilecek. Beyannamenin tescilinde uygunluk yazısı gümrük idaresince aranacak.
IMEI numarasını haiz eşyanın ihracatında ve serbest dolaşıma girişinde tebliğe uygun işlemden ihracatçı ve ithalatçı sorumlu olacak. IMEI numarasının beyan edilmemesi halinde, cep telefonu haricindeki eşyanın IMEI numarası içerip içermediğine dair gümrük idaresince ayrıca bir araştırma yapılmayacak.
Tebliğler kapsamında verilen uygunluk yazısı, ürün güvenliği ve denetimi mevzuatı ve diğer mevzuat kapsamında alınması gereken izin ve belgelerin yerine geçmeyecek ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesine engel teşkil etmeyecek.
Söz konusu tebliğler 20 gün sonra yürürlüğe girecek.
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