İşte Google krizinin Huawei'ye maliyeti
Geçtiğimiz günlerde Bloomberg Google'ın kara listeye aldığı Çin merkezli Huawei'nin kaybı ile ilgili bir rapor yayınlamış, söz konusu haberde şirketin uluslararası telefon satışında yüzde 40 ila 60'lık bir düşüş yaşayacağını iddia etmişti. Huawei CEO'su şirketin beklenen kaybını yaptığı resmi açıklama ile kamuoyu ile paylaştı
|18 Haziran 2019 11:22
|Yazdır
ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz haftalarda ABD merkezli şirketlerinin "ulusal güvenlik tehdidi teşkil eden" ülkelerden telekomünikasyon ürünleri almasını engelleyen kararnameyi imzalamasının ardından Google, dün Çin merkezli Huawei ile işbirliğini sınırlandırdı.
Daha sonra ise ABD Ticaret Bakanlığı, kara listedeki Huawei'ye uygulanan ticari kısıtlamaların bazılarını 90 günlüğüne askıya aldığını açıkladı.
Söz konusu karar Huawei'nin mevcut akıllı telefonlarının ve tabletlerinin güncellenmesi için gerekli Amerikan yapımı ürünlerin alınmasına 90 gün için izin veriyor. Ancak Huawei, yeni ürün üretmek için lisans onayı olmadan ABD yapımı ürünleri alamayacak.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|E-Devlet'in adı değişiyor... İşte yeni adı
17 Haziran 2019 16:52
|Atak helikopteri Paris Havacılık Fuarı'nda
17 Haziran 2019 15:59
|İşte Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağı
17 Haziran 2019 14:14
|Türk savunma sanayisinin 'sessiz' gücü
16 Haziran 2019 11:59
|Gençlerin günde ortalama 2 saat 13 dakikası internette geçiyor
16 Haziran 2019 11:31
|Dünyada 3,8 milyar kişi 'online'
15 Haziran 2019 23:28
|Google iki servisini ayırıyor
15 Haziran 2019 16:57
|Konya, trenle denize bağlanacak
15 Haziran 2019 06:10
|Huawei dünyanın en değerli 47'nci markası oldu
14 Haziran 2019 14:27
|'Mars Rover'dan esinlenip 'Türk Rover'ı yaptılar
14 Haziran 2019 12:05