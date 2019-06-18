1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İşte Google krizinin Huawei'ye maliyeti

Geçtiğimiz günlerde Bloomberg Google'ın kara listeye aldığı Çin merkezli Huawei'nin kaybı ile ilgili bir rapor yayınlamış, söz konusu haberde şirketin uluslararası telefon satışında yüzde 40 ila 60'lık bir düşüş yaşayacağını iddia etmişti. Huawei CEO'su şirketin beklenen kaybını yaptığı resmi açıklama ile kamuoyu ile paylaştı
 18 Haziran 2019 11:22
Yazdır
İşte Google krizinin Huawei'ye maliyeti

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz haftalarda ABD merkezli şirketlerinin "ulusal güvenlik tehdidi teşkil eden" ülkelerden telekomünikasyon ürünleri almasını engelleyen kararnameyi imzalamasının ardından Google, dün Çin merkezli Huawei ile işbirliğini sınırlandırdı.

Daha sonra ise ABD Ticaret Bakanlığı, kara listedeki Huawei'ye uygulanan ticari kısıtlamaların bazılarını 90 günlüğüne askıya aldığını açıkladı.

Söz konusu karar Huawei'nin mevcut akıllı telefonlarının ve tabletlerinin güncellenmesi için gerekli Amerikan yapımı ürünlerin alınmasına 90 gün için izin veriyor. Ancak Huawei, yeni ürün üretmek için lisans onayı olmadan ABD yapımı ürünleri alamayacak.

NTV
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
E-Devlet'in adı değişiyor... İşte yeni adı
17 Haziran 2019 16:52		 Atak helikopteri Paris Havacılık Fuarı'nda
17 Haziran 2019 15:59
İşte Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağı
17 Haziran 2019 14:14		 Türk savunma sanayisinin 'sessiz' gücü
16 Haziran 2019 11:59
Gençlerin günde ortalama 2 saat 13 dakikası internette geçiyor
16 Haziran 2019 11:31		 Dünyada 3,8 milyar kişi 'online'
15 Haziran 2019 23:28
Google iki servisini ayırıyor
15 Haziran 2019 16:57		 Konya, trenle denize bağlanacak
15 Haziran 2019 06:10
Huawei dünyanın en değerli 47'nci markası oldu
14 Haziran 2019 14:27		 'Mars Rover'dan esinlenip 'Türk Rover'ı yaptılar
14 Haziran 2019 12:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:03 - Gün ortası döviz fiyatları11:51 - Van'da terör operasyonu: 5 şüpheli gözaltına alındı11:49 - Kilis'te 3 yıldır aranan FETÖ zanlısı, Osmaniye'de yakalandı11:46 - Lise öğrencisinin öldüğü makas kazasında sanıklar birbirini suçladı11:39 - Asker uğurlama konvoyunda yolu kapatıp drift yaptı11:33 - Fed, faiz indirimini temmuza bırakabilir11:32 - 2002'den bu yana sebze üretimi 5 milyon ton arttı11:30 - 8'i sağlıkçı ile eski dışişleri çalışanı 18 kişiye gözaltı11:26 - Sahte para operasyonu: 750 bin dolar ile 76 bin lira ele geçirildi11:22 - İşte Google krizinin Huawei'ye maliyeti
11:20 - IMEI numaralı eşyaların ticaretine düzenleme11:11 - Suriyeli 5 işçinin ölümüyle ilgili 5 kişiye dava11:09 - Yavuz, perşembe günü sondaja uğurlanacak11:06 - 'Hurda araç teşviki süresiz devam etmeli'11:01 - Uzmanlardan telefon ve tablet uyarısı10:44 - En sık yapılan imla hatası YKS'de çıktı10:37 - Halkbank'tan da 'enflasyon endeksli konut kredisi'10:35 - Bakan Selçuk: 55 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun karşı karşıya geldiği program, fikrinizi değiştirdi mi?
ÇOK OKUNANLAR
3+1 hakkı neden sözleşmeli sağlık personeline verilmiyor?
Saldırıya uğrayan AK Parti Meclis Üyesi hayatını kaybetti
Namaz kıldığı için ordudan atıldı, 17 yıl sonra iade-i itibar
Yolcuların hayatını kurtaran bekçiye ödül
Mursi yoğun güvenlik önlemleri altında defnedildi
İzmir'de 48'i muvazzaf 65 kişiye FETÖ gözaltısı
OHAL iadelerdeki 'yönetici' sorunu artık çözülmeli!
Cep telefonu iskeletimizi bile değiştirdi
MHP'den İstanbul'a avukatlar ordusu
Memur-Sen ve Kamu-Sen'den sözleşmeli memurlara kadro açıklaması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
diyet 3
taze sıkılmış meyve suyu 2
not istemek 1
Azgın azınlık 1
Para Avcısı 3
kedi maması 2
bron broen 1
19.06.2019 fenerbahce vs anadolu efes maçı 3
tuğrul selmanoğlu 3
vedat muriqi 2
SON İLANLAR
Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı İşçi Alım İlanı
Kahramanmaraş su ve kanalizasyon idaresi 10 işçi alacak
RizeTarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Edirne Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
RizeTarım ve Orman Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Yozgat Tarım ve Orman Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
DSİ Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
TSE 13 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Malatya As Kale İnş. 1 İşçi Alacak
Çanakkale Gestaş 24 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam