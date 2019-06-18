Sahte para operasyonu: 750 bin dolar ile 76 bin lira ele geçirildi
|18 Haziran 2019 11:26
|Yazdır
İstanbul'da düzenlenen operasyonda sahte 750 bin dolar ile 76 bin lira ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir suç örgütünün sahte döviz ve Türk lirası basarak bunları ülke genelinde özellikle yabancı turistlerin yoğun olduğu bölgelerde piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimliklerini tespit etti.
Jandarma ekipleri, Avrupa ve Anadolu yakalarında 4 farklı adrese, eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda suç örgütü lideri olduğu iddia edilen N.Y ile yardımcısı H.P sahte 500 bin dolarla B.T. ve I.İ. sahte 76 bin Türk lirasıyla B.İ ise turistlerin yoğun olduğu Sultanahmet'te sahte 250 bin dolarla yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Van'da terör operasyonu: 5 şüpheli gözaltına alındı
18 Haziran 2019 11:51
|Kilis'te 3 yıldır aranan FETÖ zanlısı, Osmaniye'de yakalandı
18 Haziran 2019 11:49
|8'i sağlıkçı ile eski dışişleri çalışanı 18 kişiye gözaltı
18 Haziran 2019 11:30
|IMEI numaralı eşyaların ticaretine düzenleme
18 Haziran 2019 11:20
|Suriyeli 5 işçinin ölümüyle ilgili 5 kişiye dava
18 Haziran 2019 11:11
|Yavuz, perşembe günü sondaja uğurlanacak
18 Haziran 2019 11:09
|FETÖ'ye 'mahrem' operasyonu: 1 astsubay gözaltında
18 Haziran 2019 10:29
|FETÖ'nün iş dünyası yapılanması yargılaması devam ediyor
18 Haziran 2019 10:28
|Zonguldak merkezli FETÖ operasyonu: 10 şüpheliden 5'i tutuklandı
18 Haziran 2019 10:08
|Adıyaman merkezli FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
18 Haziran 2019 10:06