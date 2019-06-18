2002'den bu yana sebze üretimi 5 milyon ton arttı
|18 Haziran 2019 11:32
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Ülkemiz tarımsal faaliyetleri içerisinde sebze üretimi önemli bir yere sahip. Tarım Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de üretim miktarı 2019 yılında yaklaşık olarak, geçen yıla göre, tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 5,4, sebzelerde yüzde 2,7, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 5,8 oranında artış gösterdi.
Uygulanan politikalar ve verimlilikle birlikte toplam sebze üretimi arttı. TÜİK verilerine göre, 2002'de 25.823.567 ton olan toplam sebze üretimi 2018'de 30.032.827 tona ulaştı.
Her geçen yıl artan sebze üretim miktarında, bir önceki yıla göre 2019 yılı beklentisi ise 30.834.882 ton olarak belirtildi.
Üretim miktarlarının 2019 yılında yaklaşık olarak tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 67,9 milyon ton, meyveler, içecek ve baharat
bitkilerinde ise 23,6 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.
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