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Türkiye'nin en büyük projesi bayram öncesi açılıyor

Kamu ile özel sektör ortaklığı ile gerçekleştirilen ve 10 milyar dolarlık yatırımla Türkiye Cumhuriyetinin en büyük otoyol projesi olan İstanbul- Bursa - İzmir otoyolu kurban bayramı öncesinde hizmete açılacak
 18 Haziran 2019 12:09
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Türkiye'nin en büyük projesi bayram öncesi açılıyor

İstanbul ile İzmir arasını 3,5 saate düşürecek ve 10 milyar dolarlık yatırımla Türkiye'nin en büyük projesi olan İstanbul İzmir otobanında sona gelindi. 29 Ekim'de açılması planlanan dev proje, çalışmaların beklenenden önce tamamlanmasıyla Kurban Bayramı öncesi 8 Ağustos'ta açılacak.

Yüzde 94'ü tamamlandı: Ak Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, otoyol inşaatındaki son durumu yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Esgin, "Artık sona yakın olduğumuzu gördük. Çalışmalar 2011 yılında başlamıştı. 2020 yılında bitmesi planlanıyordu. Şu anda inşaat yüzde 94 oranına geldi. 1,5 ay içerisinde otoyolumuzun tamamı açılmış olur" dedi. İhlas Haber Ajansı ekipleri de devasa sanat eserlerinin olduğu otobanı havadan görüntüledi.

201 kilometre otoyol ve 33 kilometrelik bağlantı yolu hizmete açıldı: Kamu ile özel sektör ortaklığı ile gerçekleştirilen Türkiye Cumhuriyetinin en büyük otoyol projesi İstanbul-Bursa-İzmir otoyolunda çalışmalar son hızıyla sürüyor. Daha önce 29 Ekim 2019'da hizmete açılması planlanan 426 kilometrelik yolun, Kurban Bayramı öncesinde hizmete girmesi planlanıyor. Otoyol kurban bayramı öncesinde açıldığı takdirde, İzmir yolundaki sıkışıklığı ortadan kaldıracak. Tamamlandığında 9 saatlik İstanbul-İzmir arasını 3,5 saate düşürecek otoyolun maliyeti ise, kamulaştırma bedelleriyle birlikte 10 milyar dolar.

36 viyadüğün 32'si tamamlandı: Ülke genelindeki otoyollar üzerine en uzun tüneli olan Orhangazi tüneli ile Selçukgazi ve Belkahve tünelleri hizmete girdi. Ayrıca otoyol üzerinde bulunan 36 viyadüğün 32'si tamamlandı. Kalan 4 viyadükte ise çalışmalar sürüyor. Proje kapsamında yer alan Osmangazi Köprüsü, 2 bin 682 metre uzunluğu, 252 metre kule yüksekliği, bin 550 metre orta açıklığı, 566 metre yan açıklığı ile dünyanın en uzun 4. asma köprüsü olma özelliğine sahip. Ancak, mermi başlıklarıyla birlikte 333 metre kule yüksekliğine sahip Çanakkale Köprüsü'nün tamamlanıp, dünyanın en uzun asma köprüsü özelliğini kazanmasıyla birlikte, Osmangazi Köprüsü sıralamada beşinciliğe düşecek.

Otoyolun son durumu yüzde 94'lere geldi: AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, otoyoldaki çalışmaları yerinde inceledi. Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürü Sezgin Küçükbekir ile birlikte Karacabey'e kadar incelemede bulunan Esgin, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ekonomiyi olumlu etkileyecek: "İstanbul-Bursa-İzmir otoyolu, Türkiye Cumhuriyeti'nin yakın tarihteki en büyük projelerinden biri" diyen Esgin, "Artık sona yakın olduğumuzu gördük. İstanbul ile İzmir'i entegre edecek bu proje Bursa'yı da kavşak noktası haline getiriyor. İstanbul ile Bursa arasındaki bu yol 2 yıl önce bitmişti. Burada kentin ticareti, ekonomisi, turizmi, hatta tarımı bu yönde olumlu bir etkilenmesi söz konusu oldu. İstanbul ile Bursa bir entegrasyon süreci içerisine girdi. İstanbul ile İzmir yaklaşık 426 kilometrelik bağlantı yolları ile birlikte çok önemli bir mesafe. Osmangazi Köprüsünü de içerisine alan proje çok önemli. Çalışmalar, 2011 yılında başlamıştı. 2020'de bitmesi planlanan otoyolla ilgili 2019 yılı cumhuriyet bayramı ile ilgili umudumuzu paylaşmıştık. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda İçişleri Bakanımız ile çalışmalar yaptık. Bayramda yoğunluk çoktu. Bursa ile Karacabey arasında İzmir ile Çanakkale'nin trafik yükü beraber olduğu için inanılmaz bir yoğunluk söz konusu oluyor. Bu bağlamda kurban bayramına yetiştirilir mi diye bir çaba var. Ekipler, bu anlamda yoğun çalışıyor. Viyadükler ve inşaatların yapım aşamasında yolun son durumu yüzde 94'lere geldi. Bir buçuk ay içerisinde otoyolumuzun tamamı açılmış olur" diye konuştu.

Esgin, finansman maliyetleriyle birlikte Cumhuriyet tarihinin önemli projesi 10 milyar dolara mal olacağını ifade ederek, "Bunun yanı sıra yap-işlet-devret modeliyle yapılan proje. Türkiye son 17 yılda çok önemli dünya projelerini hayata geçirdi. Bunların hepsi başarı öyküsü" şeklinde konuştu.

İhlas Haber Ajansı
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