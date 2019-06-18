1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kedinin kaybolması nedeniyle itfaiye ve polise soruşturma

Antalya'da Ramazan Bayramı'nın ikinci günü, şikayet üzerine kimsenin olmadığı evin balkonundan aldıkları yavru kedi kaybolunca, itfaiye görevlileri ile polisler hakkında soruşturma açıldı
 18 Haziran 2019 12:16
Yazdır
Kedinin kaybolması nedeniyle itfaiye ve polise soruşturma

Antalya'da yaşayan Deniz Demirel, Ramazan Bayramı arefesinde Işıklar semtindeki işyerinin önünde yavru kedi buldu. Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi'ndeki evine götürdüğü kedi için balkonda, mama ve su kabı koyup, gölgelik yaparak yuva oluşturdu.

Bayramın ikinci günü evden çıkan Demirel, akşam geri geldiğinde ise kedinin balkonda olmadığını fark etti. Kısa süre içinde de giriş kattaki komşunun ihbarı üzerine gelen itfaiye ve polis ekiplerinin, kediyi balkondan alıp, aynı komşuya teslim ettiklerini öğrendi.


Komşusunun kapısını çalan Demirel, kedinin olmadığını öğrenince de olayla soluğu savcılıkta aldı. Deniz Demirel, 2 itfaiye eri ve 2 polis ile komşu hakkında şikayetçi oldu. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı.


"AŞAĞI DÜŞMÜŞ OLABİLECEĞİNDEN KORKTUM"
Deniz Demirel, işyerinin önünde bulduğu 1- 1.5 aylık sütten yeni kesilmiş yavru kediyi görünce sahiplenerek, evine getirdiğini anlatarak, "Geçici olarak balkonda bir gölgelikle mama ve su kabı oluşturdum. Çok tatlı, güzel bir kediydi. Bayram sonrasında diğer tüm ihtiyaçlarını almayı planlıyordum. Bayramın ikinci günü bir görüşme için dışarı çıktım. Akşam eve döndüğüm de kedi yoktu. Aşağı düşmüş olabileceğinden korktum. Sokak aralarında, çöp konteynerlerinin yanında iki saat aradım ama bulamadım" dedi.

'KAÇMIŞ OLABİLİR'
Dönüşte kedisini sorduğu bir esnafın 'Senin kediyi itfaiye gelip aldı' dediğini aktaran Demirel, "Bu haber beni sevindirdi. Çünkü kedimin hayatta olduğunu biliyordum artık. 110'u arayıp adresi vererek, kedimin hangi barınağa bırakıldığını, gidip almak istediğimi söyledim. Görevliler kediyi, ihbarda bulunan giriş kattaki komşuma teslim ettiğini söyleyince komşuma gittim ve kedimi istedim. Ancak komşum olan kadın, 'Kediniz buralardaydı, yemek, su verdik ama kaçmış olabilir. Ben sana kedini bulur daha sonra getiririm' gibi şeyler söyleyince 155'i arayıp şikayetçi oldum" diye konuştu.

İTFAİYECİ, POLİS VE KOMŞUDAN ŞİKAYETÇİ OLDU
Şikayeti üzerine bekçi geldiğini, bu kez de komşu kadının 'Ben herhangi bir kağıda imza atmadım, kedi de görmedim' dediğini kaydeden Demirel, "Bunun üzerine Fatih Polis Merkezi'ne gittim. Olayala ilgili tutanak tutmayan görevli memurlar, itfaiye erleri ve kedimin verildiği komşumdan şikayetçi oldum. Kedim hayatta mı bilmiyorum, hala kayıp" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Haklarında soruşturma açılan 2 polis memuru, 2 itfaiye eri ve komşunun savcılık tarafından ifadeleri alındı. İtfaiye erleri, ifadelerinde kediyi giriş kattaki komşuya teslim ettiklerini söyledi. Soruşturma ve yavru kediyi arama çalışmaları sürüyor.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
11 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İş adamı Aydın Doğan hakkındaki dava düştü
18 Haziran 2019 13:35		 Lise öğrencisinin öldüğü makas kazasında sanıklar birbirini suçladı
18 Haziran 2019 11:46
Asker uğurlama konvoyunda yolu kapatıp drift yaptı
18 Haziran 2019 11:39		 2002'den bu yana sebze üretimi 5 milyon ton arttı
18 Haziran 2019 11:32
3 cinayet 3 intihar
18 Haziran 2019 07:51		 Şule Çet'in öldüğü plazada keşif yapıldı
18 Haziran 2019 07:46
Saldırıya uğrayan AK Parti Meclis Üyesi hayatını kaybetti
18 Haziran 2019 07:00		 Kaymakamın 3 yaşındaki kızı balkondan düştü
17 Haziran 2019 23:11
10 yaşındaki çocuk, silahla oynarken kendini vurdu
17 Haziran 2019 22:41		 Yozgat'ta otobüs devrildi: 13 yaralı
17 Haziran 2019 22:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:59 - Bakan Gül: Yargının 'pardon' deme lüksü yok13:55 - 'İstanbul seçimlerini maniple etmek için eylem yapılıyor'13:53 - Van merkezli FETÖ operasyonu: 6 gözaltı13:48 - Bem-Bir-Sen'den 6 belediye başkanı hakkında suç duyurusu13:44 - ABD'nin S400 mektubuna yanıt verildi13:42 - Bakan Varank'tan genç bilim insanına patent sözü13:40 - Afşin'de FETÖ'den 1 kişiye gözaltı13:35 - İş adamı Aydın Doğan hakkındaki dava düştü13:32 - FETÖ'nün kadın yapılanma sorumlusuna 8 yıl 9 ay hapis13:28 - Nisanda AB ile ticaret fazlası verdik
13:25 - PKK'ya ait mevzi, sığınak ve barınaklar imha edildi13:22 - FETÖ'den yargılanan polis memuruna hapis cezası13:20 - İlkokulu erteleme için sağlık raporu zorunluluğu kaldırılıyor13:17 - Suç mağdurlarına CEMRE desteği13:14 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:12 - İmamoğlu'ndan muhtarlara 'Muhtarlık Şehir Bilgi Sistemi' sözü13:08 - Sırtında taşıdığı kızını üniversite mezunu yaptı13:05 - Mayıs ayında en çok bunları konuştuk
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun karşı karşıya geldiği program, fikrinizi değiştirdi mi?
ÇOK OKUNANLAR
3+1 hakkı neden sözleşmeli sağlık personeline verilmiyor?
Saldırıya uğrayan AK Parti Meclis Üyesi hayatını kaybetti
Namaz kıldığı için ordudan atıldı, 17 yıl sonra iade-i itibar
OHAL iadelerdeki 'yönetici' sorunu artık çözülmeli!
Yolcuların hayatını kurtaran bekçiye ödül
Mursi yoğun güvenlik önlemleri altında defnedildi
İki Bakanlıkta FETÖ operasyonu: 18 gözaltı
Memur-Sen ve Kamu-Sen'den sözleşmeli memurlara kadro açıklaması
Halkbank'tan da 'enflasyon endeksli konut kredisi'
İzmir'de 48'i muvazzaf 65 kişiye FETÖ gözaltısı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Herşeyden kaçmak için yerleşilen kıyıya toki gelmesi 2
Nedim 1
Mutfağı yaşam alanı olarak seçmek 1
ambulansın luigi datome'yi hastaneye götürmemesi 3
one more cup of coffee 2
19.06.2019 fenerbahce vs anadolu efes maçı 3
vince carter 4
yüzünden düşen bin parça 1
Muhammed mursi 6
değer mi hiç sorusu 3
SON İLANLAR
Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı İşçi Alım İlanı
Kahramanmaraş su ve kanalizasyon idaresi 10 işçi alacak
RizeTarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Edirne Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
RizeTarım ve Orman Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Yozgat Tarım ve Orman Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
DSİ Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
TSE 13 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Malatya As Kale İnş. 1 İşçi Alacak
Çanakkale Gestaş 24 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam