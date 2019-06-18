Ölü ele geçirilen teröristin turuncu kategoride olduğu ortaya çıktı
|18 Haziran 2019 12:35
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Bitlis'te 16 Haziran'da ölü ele geçirilen teröristin "turuncu kategoride" yer alan sözde Sason sorumlusu "Eren Karker" kod adlı Ünal Dinar olduğu tespit edildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, 16 Haziran'da Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca Doğruyol köyü kırsalında ölü ele geçirilen terör örgütü mensubunun, Terörden Arananlar Listesi'nde 600 bin lira ödülle "turuncu kategoride" yer alan Ünal Dinar olduğu belirlendi.
Dinar'ın, 2014'te Çeltikli-Bitlis yolunun kesilmesi ve Güvenlik Korucusu Nihat Çaprak'ın kaçırılarak şehit edilmesi olayının faillerinden olduğu saptandı.
Öte yandan, Bitlis-Merkez ilce Yenice koyu kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen "Sehit J. Onb. Hakan ISIK 2019-60 Operasyonu"nda bir terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
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