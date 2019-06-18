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Belediye havuzlarının kullanımında damsız sorunu

Belediyelerin işletmiş olduğu havuzlarda, hangi parti o belediye almış ise o belediyenin siyasi bakış açısına göre bir kullanım şekli bulunuyor.
 18 Haziran 2019 12:42
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Belediye havuzlarının kullanımında damsız sorunu

İstanbul veya Ankara'da belediye havuzlarının kullanımını, o belediyenin siyasi görüşü belirliyor.

Örneğin belediye Ak Partili ise havuzlar bazı günlerde erkeklere bazı günlerde ise kadınlara tahsis ediliyor. Erkek ve bayanların birlikte girdiği bir kullanım şekli tercih edilmiyor.

Ancak belediye CHP'li ise havuzlar, kadın ve erkeklere göre ayrı ayrı tahsis edilmiyor, karışık kullanım tercih ediliyor ve bu karışık kullanımda da erkekler havuzlara yanlarında bir bayan yoksa (damsız) giremiyor. Kadınların rahatsız olmaması için getirilen bu uygulama şekli ise daha çok bekar erkekleri etkiliyor. Zira erkeklere özel günler tahsis edilmediği için bekar erkekler havuzlardan yararlanmıyor.

Bir kamu idaresi olan belediyelerin işletmekte olduğu havuzlarda, uygulama birliği sağlanması, siyasi bakış açısı ne olursa olsun hem kadınların hem erkeklerin beklentilerini karşılayacak bir yönetmelik veya tebliğ düzenlemesi yapılmasında yarar bulunuyor.
Memurlar.Net
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