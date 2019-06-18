Gazeteciler FETÖ suçlamasıyla hakim karşısına çıktı

Antalya'da Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasına karşı yürütülen soruşturmada, Antalya Gazetesi, sayfalarını FETÖ'ye para karşılığı satıp örgütün propagandasını yaptığı iddiasıyla 2016 yılından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılmıştı.

Antalya Gazetesi'nin o dönemde Genel Yayın Yönetmenliğini yürüten Ali O. ile Sorumlu Yazı işleri Müdürü Hasan Y. hakkında 3 yıl sonra 'terör örgütüne üye olma, bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçlamasıyla dava açıldı. Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesinde ilk dava görüldü.

"Ben sürekli gazetecilik ve televizyon programları yaptım"

Suçlamaları kabul etmeyen Ali O., "Bizi şikayet eden kişinin işyerinden ayrılarak haklarımızı talep ettik. O kişi de bizi bu nedenden dolayı şikayet etti. 2013 yılında Antalya Gazetesi'nde çalışmaya başladım. Genel Yayın Yönetmenliğini yapıyordum. Nevzat A. ile ilgili başka gazetelerde çıkan iddialar vardı. Bizde iddialar hakkında röportaj yaptık. Ben sürekli gazetecilik ve televizyon programları yaptım" diye konuştu.

Sosyal medyada 17 Aralık 2013 tarihinde attığı "Ve beklenen an geldi' 25 Aralık 2013'te 'Recep'e ayrılık, Tayyib'e yolculuk, Erdoğan'a karanlık göründü" şeklinde mesajlar hakkında da savunma yapan Ali O., "Gazetecilik refleksi ile yazılan bir şeydi. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Hasan Y. ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, Antalya Gazetesi'nde yazı işleri müdürü olarak görev yaptığını kaydetti. Yavaşlar, "Nevzat Ayvacı normal bir iş adamı görünümündeydi. Hakkında çıkan iddialar nedeniyle röportaj yapıldı" şeklinde konuştu.

Duruşmada yerel gazete sahibi Haşmet Öyken ise tanık olarak dinlendi. Antalya Gazetesi'nin FETÖ'nün sermayesi haline dönen bir gazete olduğunu ileri süren Öyken, gazetenin kapatılmadan ve yerel seçimlerden önce Zaman Gazetesi ile işbirliği yaparak Antalya'da dağıtıldığını iddia etti.

Öyken şöyle devam etti:

"Antalya Gazetesi'nin sahibi o süreçte Ali O. olarak gözükmektedir. Ancak FETÖ soruşturmalarında tutuklanan Sıtkı S. ve oğlu Onur S. ile ticari ilişki bulunmaktadır. Tutuklandılar ve gazete kapandı. Bu gazete Antalya'nın en eski gazetelerinden biridir. Gazete daha önce bir kişi tarafından satın alındı. Ali O. ve Hasan Y. bu gazetede çalışmaya başladı. O zaman Fethullah Gülen cemaati olarak bilinen cemaat giydirme diye tabir edilen sayfaları yayınlamak için birçok gazete ile görüşme yaptı. Bunlarında birisi de benim gazetemdi. Kabul etmedim. Gazeteyi satın alan kişi o tarihte gazetecilikten ayrılmak istiyordu. Ali O. kendisini Sıtkı S. ile görüştürdü. Bu şekilde satış gerçekleşti. Ben Mustafa A.'nın FETÖ elebaşı Nevzat A. ile görüştüğü günde gazetemde haber yaptım. Bunun üzerine Mustafa A.nın yıpranmaması için sanıkların olduğu gazete, Nevzat A. ile röportaj yapıp bu haberimi yalanamaya ve algı oluşturmaya çalıştı. Gazete 15 Temmuz'dan sonra kapandı. Sanıkların hakkında FETÖ ile ilgili sadece duyumlarım var. Bunun dışında gördüğüm, şahit olduğum bir şey yoktur."

Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıkların Antalya Gazetesi'nde yayınladığı Nevzat A. röportajına ilişkin ilgili gazete nüshasının gönderilmesi için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosuna müzakere yazılmasına, Erdoğan Ç.'nin ise tanık olarak dinlenmesi için işlem yapılmasına karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.