1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mayıs ayında en çok bunları konuştuk

Mayıs ayında en çok konuşulanlar arasında dolar kuru, istihdam, ihracat ve vergi konuları, listenin üst sıralarında yer alan başlıklardı
 18 Haziran 2019 13:05
Yazdır
Mayıs ayında en çok bunları konuştuk

Medya Takip Merkezi (MTM), Ekonomi Gazetecileri Derneği için yaptığı araştırma ile Mayıs ayının ekonomi başlıklarını belirledi. Araştırmada, 191 bin 765 haberde ele alınan dolar kuru, Mayıs ayında ekonomi dünyasında en çok konuşulan konuların başında geldi. İhracat 90 bin 239 haberle doları takip ederken, işsizlik 28 bin 813 haber ile 11. sırada yer aldı.

Dolar piyasaların tatil olduğu 1 Mayıs gününe 5,96 TL seviyesi ile başladı. Ay boyunca dalgalanmasını sürdüren Dolar kurunun, İstanbul seçimlerinin yanı sıra ABD ile olan ilişkilerden de etkilendiği gözlendi.

Siyaset dünyasında yaşanan gelişmeler, Dolar-Türk Lirası dalgalanmalarını etkileyen unsurlardan oldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yaptığı açıklamalar, Rusya'dan alınan S-400'lerin teslimatına yönelik gelişmeler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri başkanı Donald Trump arasında yapılabilecek görüşmelere yönelik yorum ve haberler, dalgalanmaları zaman zaman pozitif zaman zaman da negatif etkiledi. Borsa İstanbul'da ise endeks yüzde 2 arttı. Reuters'ın S-400 alımına karşı F-35 eğitimlerinin askıya alınabileceği haberiyle kur 6.05'in üzerine yükseldi.

Bayram Tatili turizm ekonomisini olumlu etkiledi

Ramazan Bayramında tatilin 9 gün olmasını fırsat bilen tatilciler evlerinde durmadı. Kimi tatilci Antalya, Çeşme, Bodrum, Marmaris gibi sahil kenarını tercih ederken, kimi tatilciler ise tercihini Kapadokya, Urfa, Mardin gibi şehirlerde tarihi güzellikleri görmek için kullandı. Sezon nedeniyle yabancı turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği Batı Akdeniz ve Güney Ege'de, bayram tatili için rezervasyonların büyük bölümü tamamlandı. Bayram tatilinin başlamasına kısa bir süre kala, özellikle sahil kesimlerinde oteller rezervasyonlar sebebiyle doluluğa ulaştı. Bayram boyunca tüm otellerde yaklaşık 6-7 milyar TL civarında bir hareket olmasını beklediğini söyleyen TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, bunun da yaklaşık 1 milyar dolar civarında bir bütçe olduğunu belirtti. Bazı otellerde Mayıs ayının ortasından itibaren yüzde 100'e ulaştığına değinen Firuz Bağlıkaya, "Hem iç pazardan talep fazla hem de yoğun sezondayız. Bayram döneminde tam doluluğu yakalayacağız" dedi.

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sırtında taşıdığı kızını üniversite mezunu yaptı
18 Haziran 2019 13:08		 Türkiye'nin en büyük projesi bayram öncesi açılıyor
18 Haziran 2019 12:09
Ankara'daki gıyabi cenaze namazını Erbaş kıldıracak
18 Haziran 2019 10:15		 Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
18 Haziran 2019 06:30
10 saatlik ameliyat sona erdi Berfin'den sevindirici haber geldi
18 Haziran 2019 05:31		 Müzeye dönüştürdüğü otomobili ile 60 il gezdi
17 Haziran 2019 23:03
Tavsiye üzerine başladı, siparişlere yetişemiyorlar
17 Haziran 2019 22:58		 SGK'dan gelen evrakla hayatının şokunu yaşadı
17 Haziran 2019 22:21
Alacaklarını tahsil edemeyen manavdan ilginç yöntem
17 Haziran 2019 21:56		 Dilencinin üzerinden çıkan para zabıtaları şaşırttı!
17 Haziran 2019 21:32
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:59 - Bakan Gül: Yargının 'pardon' deme lüksü yok13:55 - 'İstanbul seçimlerini maniple etmek için eylem yapılıyor'13:53 - Van merkezli FETÖ operasyonu: 6 gözaltı13:48 - Bem-Bir-Sen'den 6 belediye başkanı hakkında suç duyurusu13:44 - ABD'nin S400 mektubuna yanıt verildi13:42 - Bakan Varank'tan genç bilim insanına patent sözü13:40 - Afşin'de FETÖ'den 1 kişiye gözaltı13:35 - İş adamı Aydın Doğan hakkındaki dava düştü13:32 - FETÖ'nün kadın yapılanma sorumlusuna 8 yıl 9 ay hapis13:28 - Nisanda AB ile ticaret fazlası verdik
13:25 - PKK'ya ait mevzi, sığınak ve barınaklar imha edildi13:22 - FETÖ'den yargılanan polis memuruna hapis cezası13:20 - İlkokulu erteleme için sağlık raporu zorunluluğu kaldırılıyor13:17 - Suç mağdurlarına CEMRE desteği13:14 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:12 - İmamoğlu'ndan muhtarlara 'Muhtarlık Şehir Bilgi Sistemi' sözü13:08 - Sırtında taşıdığı kızını üniversite mezunu yaptı13:05 - Mayıs ayında en çok bunları konuştuk
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun karşı karşıya geldiği program, fikrinizi değiştirdi mi?
ÇOK OKUNANLAR
3+1 hakkı neden sözleşmeli sağlık personeline verilmiyor?
Saldırıya uğrayan AK Parti Meclis Üyesi hayatını kaybetti
Namaz kıldığı için ordudan atıldı, 17 yıl sonra iade-i itibar
OHAL iadelerdeki 'yönetici' sorunu artık çözülmeli!
Yolcuların hayatını kurtaran bekçiye ödül
Mursi yoğun güvenlik önlemleri altında defnedildi
İki Bakanlıkta FETÖ operasyonu: 18 gözaltı
Memur-Sen ve Kamu-Sen'den sözleşmeli memurlara kadro açıklaması
Halkbank'tan da 'enflasyon endeksli konut kredisi'
İzmir'de 48'i muvazzaf 65 kişiye FETÖ gözaltısı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
n'apim tabiatım böyle 2
tuğrul selmanoğlu 3
one more cup of coffee 2
sözlükte yaz modu 1
vince carter 4
19.06.2019 fenerbahce vs anadolu efes maçı 3
18.06.2019 sayıştay açıklaması 1
Mutfaktaki son dokunuşun sahibi sarı bez 2
taze sıkılmış meyve suyu 1
yaşanabilir şehir 5
SON İLANLAR
Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı İşçi Alım İlanı
Kahramanmaraş su ve kanalizasyon idaresi 10 işçi alacak
RizeTarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Edirne Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
RizeTarım ve Orman Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Yozgat Tarım ve Orman Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
DSİ Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
TSE 13 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Malatya As Kale İnş. 1 İşçi Alacak
Çanakkale Gestaş 24 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam