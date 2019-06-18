İmamoğlu'ndan muhtarlara 'Muhtarlık Şehir Bilgi Sistemi' sözü

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçilmesi durumunda İBB Muhtarlık Şehir Bilgi Sistemi kuracaklarını belirterek, "İBB'ye talep ve şikayetleri doğrudan iletme imkanı sağlayacak bu uygulama ile yapılan başvurular resmi evrak olarak kabul edilecek, işleme alınacak." dedi.

Grand Cevahir Otel'de muhtarlarla bir araya gelen İmamoğlu, muhtarların mahallenin sorunları ile çözüm mercileri arasında çok önemli bir köprü vazifesi gördüğünü dile getirdi.

İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi durumunda, muhtarların taleplerini, önerilerini doğrudan büyükşehir belediyesine ulaştırmalarını sağlayacak Mahalle Yönetişim Müdürlüğü'nü kuracaklarını anlattı. Muhtarları günümüzün koşullarının gerektirdiği her türlü teknik donanıma kavuşturacaklarını kaydeden İmamoğlu, İBB Muhtarlık Şehir Bilgi Sistemi kuracaklarını belirtti.

Sistemle ilgili bilgi veren İmamoğlu, "Harita destekli bu sistem ile mahallenin neresinde ne oluyorsa hangi kurum ne yapıyorsa muhtarlarımızın bilgisi olacak. İBB'ye talep ve şikayetleri doğrudan iletme imkanı sağlayacak bu uygulama ile yapılan başvurular resmi evrak olarak kabul edilecek, işleme alınacak. Anında ilgili birime iletilerek konular hızlıca çözüme kavuşturulacak. Muhtarlarımız, görev süreleri içerisinde üretilen tüm hizmetlerin bir parçası olacak." diye konuştu.

Uyuşturucu ile mücadele, işsizlik, yoksulluk, mülteci sorunu, gıda ve kentsel dönüşüm konusundaki çözüm önerilerini paylaşan İmamoğlu, konuşmasının bitiminde, toplantıya katılan muhtarlarla anı fotoğrafı çektirdi.