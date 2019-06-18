1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 1,45 puan artarak 93.587,82 puan oldu
 18 Haziran 2019 13:14
Yazdır
Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,45 artışla 93.587,82 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.338,02 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,05, holding endeksi yüzde 1,67 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,53 ile metal eşya makina, en çok gerileyen ise yüzde 2,66 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Avrupa borsalarındaki değer kazançları ve genele yayılan alımların etkisiyle yükseliş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 93.654,09 puana kadar yükseldi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de konut başlangıçları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.500 seviyesinin destek, 94.000 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Borsa, günü yükselişle tamamladı
17 Haziran 2019 18:20		 Gün sonu altın fiyatları
17 Haziran 2019 17:27
Dolar ve euro'da gün sonu fiyatları
17 Haziran 2019 17:11		 Borsa günün ilk yarısında yükseldi
17 Haziran 2019 13:09
Çeyrek altın ne kadar
17 Haziran 2019 12:55		 Gram altın 9 ayın zirvesinde
16 Haziran 2019 11:22
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı
14 Haziran 2019 18:50		 Borsa, günü yükselişle tamamladı
14 Haziran 2019 18:18
Çeyrek altın günü 416,00 TL'den tamamladı
14 Haziran 2019 17:28		 'Borsada Katarlı çıkışı yok, girişi var'
14 Haziran 2019 16:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:59 - Bakan Gül: Yargının 'pardon' deme lüksü yok13:55 - 'İstanbul seçimlerini maniple etmek için eylem yapılıyor'13:53 - Van merkezli FETÖ operasyonu: 6 gözaltı13:48 - Bem-Bir-Sen'den 6 belediye başkanı hakkında suç duyurusu13:44 - ABD'nin S400 mektubuna yanıt verildi13:42 - Bakan Varank'tan genç bilim insanına patent sözü13:40 - Afşin'de FETÖ'den 1 kişiye gözaltı13:35 - İş adamı Aydın Doğan hakkındaki dava düştü13:32 - FETÖ'nün kadın yapılanma sorumlusuna 8 yıl 9 ay hapis13:28 - Nisanda AB ile ticaret fazlası verdik
13:25 - PKK'ya ait mevzi, sığınak ve barınaklar imha edildi13:22 - FETÖ'den yargılanan polis memuruna hapis cezası13:20 - İlkokulu erteleme için sağlık raporu zorunluluğu kaldırılıyor13:17 - Suç mağdurlarına CEMRE desteği13:14 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:12 - İmamoğlu'ndan muhtarlara 'Muhtarlık Şehir Bilgi Sistemi' sözü13:08 - Sırtında taşıdığı kızını üniversite mezunu yaptı13:05 - Mayıs ayında en çok bunları konuştuk
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun karşı karşıya geldiği program, fikrinizi değiştirdi mi?
ÇOK OKUNANLAR
3+1 hakkı neden sözleşmeli sağlık personeline verilmiyor?
Saldırıya uğrayan AK Parti Meclis Üyesi hayatını kaybetti
Namaz kıldığı için ordudan atıldı, 17 yıl sonra iade-i itibar
OHAL iadelerdeki 'yönetici' sorunu artık çözülmeli!
Yolcuların hayatını kurtaran bekçiye ödül
Mursi yoğun güvenlik önlemleri altında defnedildi
İki Bakanlıkta FETÖ operasyonu: 18 gözaltı
Memur-Sen ve Kamu-Sen'den sözleşmeli memurlara kadro açıklaması
Halkbank'tan da 'enflasyon endeksli konut kredisi'
İzmir'de 48'i muvazzaf 65 kişiye FETÖ gözaltısı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Para Avcısı 2
19.06.2019 fenerbahce vs anadolu efes maçı 3
yüzünden düşen bin parça 1
cama resim çizmek 4
saçmalardan seçmeler 1
sana mı soracağım 1
anadolu efes'in skandalları 1
kavuniçi rengi 2
Kedilerin kontrolsüz üremesi 5
Mutfağı yaşam alanı olarak seçmek 1
SON İLANLAR
EKPSS'de 350 kadro boş kaldı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam