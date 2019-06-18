PKK'ya ait mevzi, sığınak ve barınaklar imha edildi
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde süren Pençe Harekatı'nda terör örgütüne ait silah mevzisi, sığınak ve barınaklar hava harekatıyla vuruldu
|18 Haziran 2019 13:25
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Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde süren Pençe Harekatı'nda terör örgütü PKK'ya ait silah mevzisi, sığınak ve barınaklar hava harekatıyla vuruldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kandil, Hakurk, Haftanin ve Avaşin-Basyan bölgelerine icra edilen hava harekatlarında, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, sığınak ve barınak olarak kullanılan hedefler imha edildi.
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