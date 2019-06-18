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İş adamı Aydın Doğan hakkındaki dava düştü

İş adamı Aydın Doğan ile kızı Hanzade Vasfiye Doğan Boyner'in de aralarında bulunduğu 4 sanığın "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet etmek" suçundan yargılandığı davanın zaman aşımı nedeniyle düşürülmesine karar verildi
 18 Haziran 2019 13:35
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İş adamı Aydın Doğan hakkındaki dava düştü

İş adamı Aydın Doğan ve kızı Hanzade Vasfiye Doğan Boyner'in de aralarında bulunduğu 4 sanığın "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet etmek" suçundan yargılandığı dava, zaman aşımı nedeniyle düşürüldü.

İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Hanzade Vasfiye Doğan ve taraf avukatları katıldı.

Yargıtay 19. Ceza Dairesi'nin bozma ilamının ardından söz alan Hanzade Vasfiye Doğan, "Bozma doğru değildir. Israr edilmemesini isteriz." dedi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) avukatı ise zaman aşımının dolmadığını, sanıkların cezalandırılması gerektiğini beyan etti.

Sanık avukatları da zaman aşımının meydana geldiğini ve sanıkların davaya konu olan dört şirketin hepsinde yönetim kurulu üyesi olmadığını söyleyerek, düşürülme veya beraat talebinde bulundu.

Sanıklar hakkında iddianamede isnat edilen suçun ceza miktarının 2 yıldan 5 yıla kadar olduğu, sekiz yıllık zaman aşımına tabi olduğu ve zaman aşımını kesen hallerin söz konusu olmadığını belirten mahkeme, sanık Aydın Doğan'ın son savunma tarihi 23 Haziran 2010'dan itibaren sekiz yılın 23 Haziran 2018'de dolduğunu belirtti.

Mahkeme, bu gerekçeyle davanın düşürülmesine karar verdi.

- Davanın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, soruşturmanın, SPK'nin, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık AŞ ile Doğan Gazetecilik AŞ yöneticileri hakkında, gazete kağıdı ve baskı malzemelerinin ithalatı işlemlerine fiili olarak katkısı bulunmayan Doğan ailesinin, yurt dışında kurulu şirketleri üzerinden karşılamak suretiyle ''görevi kötüye kullanma'' suçunu işledikleri iddiasıyla Üsküdar Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı başvuruyla başladığı anlatılıyordu.

Üsküdar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma sonucunda, eylemin, ''görevi kötüye kullanma'' suçunu oluşturmadığı, ''SPK Kanunu'na muhalefet etmek'' kapsamında kaldığı kanaatine vardığı belirtilen iddianamede, bu nedenle soruşturma dosyasının, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildiği kaydediliyordu.

İddianamede, bahsedilen eylemlerle haksız şekilde menfaat sağlandığı iddiasıyla soruşturma dosyasına SPK tarafından üç üniversite öğretim üyesinin imzasını taşıyan bir hukuki mütalaa eklendiği ifade ediliyordu.

Rapor ve hukuki görüşlerin değerlendirilmesinin mahkemeye ait olduğu belirtilen iddianamede, Aydın Doğan, Hanzade Vasfiye Doğan Boyner, İmre Barmanbek ve Ali Rıza Temuroğlu'nun, 2 yıl 8 ay ile 8 yıl 9 ay arasında hapis cezası öngören 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 47/A-6 ve TCK'nin 43/1. maddesi uyarınca yargılanması istenmişti.

İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi, yaptığı yargılama sonucunda, sanıklar Aydın Doğan, Hanzade Vasfiye Doğan Boyner, İmre Barmanbek ve Ali Rıza Temuroğlu'nun, atılı suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle ayrı ayrı beraatlerine karar vermişti. Yargıtay ise Sermaye Piyasası Kanunu'nda yapılan düzenleme nedeniyle verilen beraat kararının tekrar gözden geçirilmesi için kararı bozarak mahkemeye iade etmişti.

Yargıtay'ın bozma kararından ardından dosyaya yeniden bakan İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi, ilk kararında direnmişti. Dava dosyası yeniden Yargıtay'a gönderilmişti.

Dosyaya bakan Yargıtay 19. Ceza Dairesi ise daha önce sanıklar hakkında verilen beraat kararını bozarak, sanıkların mahkumiyetine karar verilmesi için dosyayı yerel mahkemeye göndermişti.

Yerel mahkeme, davanın ikinci duruşmasının yapıldığı 11 Haziran'dan bir gün sonra celse arasında, Aydın Doğan hakkında zorla getirme kararı çıkarmıştı.

Anadolu Ajansı
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