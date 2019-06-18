Afşin'de FETÖ'den 1 kişiye gözaltı
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan 1 kişi gözaltına alındı
|18 Haziran 2019 13:40
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