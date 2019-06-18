1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Varank'tan genç bilim insanına patent sözü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Avrupa Fizik Olimpiyat ve Türkiye Proje Yarışmaları birincileriyle bir araya gelerek geleceğin bilim insanlarının hazırladıkları projelerle yakından ilgilendi. Bakan Varank ve projesi için patent talebinde bulunan öğrenci arasında renkli bir diyalog yaşandı. Varank öğrenciye, "Türk Patent senin emrine amade" diyerek cevap verdi
 18 Haziran 2019 13:42
Yazdır
Bakan Varank'tan genç bilim insanına patent sözü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Avrupa Fizik Olimpiyat ve Türkiye Proje Yarışmaları birincileriyle bir araya geldi. Geleceğin bilim insanlarının hazırladıkları projelerle ilgili bilgiler alan Bakan Varank, kendisinden projesi için patent talebinde bulunan öğrenci arasında renkli bir diyalog yaşandı Varank öğrenciye, "Türk Patent senin emrine amade" cevabını verdi.

"Bu stratejide gençlerimize, çocuklarımıza bilimi sevdirmek, teknolojiyi sevdirmek var"

Avrupa Fizik Olimpiyatlarına katılan öğrencilerin standını ziyaret eden Varank, öğrencilerle bir süre sohbet etti. Burada bir açıklama yapan Bakan Varank, "Bu sene özellikle başvurular arttı. Biz milli teknoloji hamlesi diyerek bir strateji belirledik. Bu stratejide gençlerimize, çocuklarımıza bilimi sevdirmek, teknolojiyi sevdirmek var. TÜBİTAK bunu yıllardan beri yapıyor. Bu manada en köklü kuruluşumuz, ortaokul, lise yarışmaları yapıyor. Olimpiyatlara hazırlık çalışmaları yapıyor, destek veriyor. Dolayısıyla bizler gençlerimiz başarılı olduklarında çok mutlu oluyoruz. Bu sene yine uluslararası yarışmalara katılacaklar. Lise yarışmalarında 50. yılımız. Ortaokul yarışmalarında 13. yılımız. Başvurular her sene artıyor" şeklinde konuştu.

Öte yandan yarışmada birbirinden özel projeler katıldı. Geleceğin bilim insanları hazırladıkları projelerle hayran bıraktı. Kimi siber gerçek zamanlı siber saldırı uyarı sistemi geliştirdi, kimi milli güvenlik iletişim aracı tasarladı. Bazısı ise bitkilerden sivrisinek ilacı ve kullanılmayan bitki kökünden yanmayan, sağlıklı ve dayanıklı ip geliştirdi.

"Biz milli güvenliğimiz için ve olası tehditleri önlemek için böyle bir proje geliştirdik"

Geliştirdiği milli güvenlik iletişim aracının detaylarını anlatan Tolga Döğen, "Biz mevcut olan sisteme alternatif bir sistem geliştirdik. Şu an mevcut 3 sistem var bunlar devre dışı bırakılabiliyor. Biz de olası bir saldırı durumunda nasıl iletişim kuracağımızı bulmak için böyle bir proje geliştirdik. İletişim ağlarımızın zarar görmesi milli güvenliğimize olası bir tehdit oluşturuyordu. Biz milli güvenliğimiz için ve olası tehditleri önlemek için böyle bir proje geliştirdik. Bir dönemimizi buna verdik. 2 kişi tasarladık" ifadelerini kullandı.

Projesiyle birincilik elde eden Mustafa Batu Eren ise, "Benim projem ortadaki adam saldırı diye bir saldırı vardır. Şifrelerin çalınmasında en çok kullanılan bir yöntemdir. Benim projem bu tehdidi algıladığında uyarı veriyor. İlk başta saldırıyı öğrendim sonra nasıl koruma yaparım diye düşündüm. Projeye başlayıp bitirmem 2 ay sürdü. Öncesinde 4 yıl eğitim aldım. Saldırı olduğunda kurbana bir paket gönderilir. Bu program bu paketi algılayınca uyarı gönderiyor kullanıcıya. Ortaokullar arası yarışmada birinci oldu" dedi.

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İşte Google krizinin Huawei'ye maliyeti
18 Haziran 2019 11:22		 E-Devlet'in adı değişiyor... İşte yeni adı
17 Haziran 2019 16:52
Atak helikopteri Paris Havacılık Fuarı'nda
17 Haziran 2019 15:59		 İşte Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağı
17 Haziran 2019 14:14
Türk savunma sanayisinin 'sessiz' gücü
16 Haziran 2019 11:59		 Gençlerin günde ortalama 2 saat 13 dakikası internette geçiyor
16 Haziran 2019 11:31
Dünyada 3,8 milyar kişi 'online'
15 Haziran 2019 23:28		 Google iki servisini ayırıyor
15 Haziran 2019 16:57
Konya, trenle denize bağlanacak
15 Haziran 2019 06:10		 Huawei dünyanın en değerli 47'nci markası oldu
14 Haziran 2019 14:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:59 - Bakan Gül: Yargının 'pardon' deme lüksü yok13:55 - 'İstanbul seçimlerini maniple etmek için eylem yapılıyor'13:53 - Van merkezli FETÖ operasyonu: 6 gözaltı13:48 - Bem-Bir-Sen'den 6 belediye başkanı hakkında suç duyurusu13:44 - ABD'nin S400 mektubuna yanıt verildi13:42 - Bakan Varank'tan genç bilim insanına patent sözü13:40 - Afşin'de FETÖ'den 1 kişiye gözaltı13:35 - İş adamı Aydın Doğan hakkındaki dava düştü13:32 - FETÖ'nün kadın yapılanma sorumlusuna 8 yıl 9 ay hapis13:28 - Nisanda AB ile ticaret fazlası verdik
13:25 - PKK'ya ait mevzi, sığınak ve barınaklar imha edildi13:22 - FETÖ'den yargılanan polis memuruna hapis cezası13:20 - İlkokulu erteleme için sağlık raporu zorunluluğu kaldırılıyor13:17 - Suç mağdurlarına CEMRE desteği13:14 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:12 - İmamoğlu'ndan muhtarlara 'Muhtarlık Şehir Bilgi Sistemi' sözü13:08 - Sırtında taşıdığı kızını üniversite mezunu yaptı13:05 - Mayıs ayında en çok bunları konuştuk
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun karşı karşıya geldiği program, fikrinizi değiştirdi mi?
ÇOK OKUNANLAR
3+1 hakkı neden sözleşmeli sağlık personeline verilmiyor?
Saldırıya uğrayan AK Parti Meclis Üyesi hayatını kaybetti
Namaz kıldığı için ordudan atıldı, 17 yıl sonra iade-i itibar
OHAL iadelerdeki 'yönetici' sorunu artık çözülmeli!
Yolcuların hayatını kurtaran bekçiye ödül
Mursi yoğun güvenlik önlemleri altında defnedildi
İki Bakanlıkta FETÖ operasyonu: 18 gözaltı
Memur-Sen ve Kamu-Sen'den sözleşmeli memurlara kadro açıklaması
Halkbank'tan da 'enflasyon endeksli konut kredisi'
İzmir'de 48'i muvazzaf 65 kişiye FETÖ gözaltısı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fenerbahçe'ye yapılan ırkçılık 1
Herşeyden kaçmak için yerleşilen kıyıya toki gelmesi 2
duvarı nem insanı gam yıkar 1
sinir bozucu insan 3
Kendine dönüş 1
yok 1
Sezen Aksu 2
Azgın azınlık 1
diyet 3
baba şarkıları ve şiirleri 1
SON İLANLAR
Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı İşçi Alım İlanı
Kahramanmaraş su ve kanalizasyon idaresi 10 işçi alacak
RizeTarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Edirne Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
RizeTarım ve Orman Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Yozgat Tarım ve Orman Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
DSİ Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
TSE 13 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Malatya As Kale İnş. 1 İşçi Alacak
Çanakkale Gestaş 24 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam