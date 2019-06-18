Bakan Varank'tan genç bilim insanına patent sözü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Avrupa Fizik Olimpiyat ve Türkiye Proje Yarışmaları birincileriyle bir araya geldi. Geleceğin bilim insanlarının hazırladıkları projelerle ilgili bilgiler alan Bakan Varank, kendisinden projesi için patent talebinde bulunan öğrenci arasında renkli bir diyalog yaşandı Varank öğrenciye, "Türk Patent senin emrine amade" cevabını verdi.

"Bu stratejide gençlerimize, çocuklarımıza bilimi sevdirmek, teknolojiyi sevdirmek var"

Avrupa Fizik Olimpiyatlarına katılan öğrencilerin standını ziyaret eden Varank, öğrencilerle bir süre sohbet etti. Burada bir açıklama yapan Bakan Varank, "Bu sene özellikle başvurular arttı. Biz milli teknoloji hamlesi diyerek bir strateji belirledik. Bu stratejide gençlerimize, çocuklarımıza bilimi sevdirmek, teknolojiyi sevdirmek var. TÜBİTAK bunu yıllardan beri yapıyor. Bu manada en köklü kuruluşumuz, ortaokul, lise yarışmaları yapıyor. Olimpiyatlara hazırlık çalışmaları yapıyor, destek veriyor. Dolayısıyla bizler gençlerimiz başarılı olduklarında çok mutlu oluyoruz. Bu sene yine uluslararası yarışmalara katılacaklar. Lise yarışmalarında 50. yılımız. Ortaokul yarışmalarında 13. yılımız. Başvurular her sene artıyor" şeklinde konuştu.

Öte yandan yarışmada birbirinden özel projeler katıldı. Geleceğin bilim insanları hazırladıkları projelerle hayran bıraktı. Kimi siber gerçek zamanlı siber saldırı uyarı sistemi geliştirdi, kimi milli güvenlik iletişim aracı tasarladı. Bazısı ise bitkilerden sivrisinek ilacı ve kullanılmayan bitki kökünden yanmayan, sağlıklı ve dayanıklı ip geliştirdi.

"Biz milli güvenliğimiz için ve olası tehditleri önlemek için böyle bir proje geliştirdik"

Geliştirdiği milli güvenlik iletişim aracının detaylarını anlatan Tolga Döğen, "Biz mevcut olan sisteme alternatif bir sistem geliştirdik. Şu an mevcut 3 sistem var bunlar devre dışı bırakılabiliyor. Biz de olası bir saldırı durumunda nasıl iletişim kuracağımızı bulmak için böyle bir proje geliştirdik. İletişim ağlarımızın zarar görmesi milli güvenliğimize olası bir tehdit oluşturuyordu. Biz milli güvenliğimiz için ve olası tehditleri önlemek için böyle bir proje geliştirdik. Bir dönemimizi buna verdik. 2 kişi tasarladık" ifadelerini kullandı.

Projesiyle birincilik elde eden Mustafa Batu Eren ise, "Benim projem ortadaki adam saldırı diye bir saldırı vardır. Şifrelerin çalınmasında en çok kullanılan bir yöntemdir. Benim projem bu tehdidi algıladığında uyarı veriyor. İlk başta saldırıyı öğrendim sonra nasıl koruma yaparım diye düşündüm. Projeye başlayıp bitirmem 2 ay sürdü. Öncesinde 4 yıl eğitim aldım. Saldırı olduğunda kurbana bir paket gönderilir. Bu program bu paketi algılayınca uyarı gönderiyor kullanıcıya. Ortaokullar arası yarışmada birinci oldu" dedi.