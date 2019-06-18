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'Küçükkaya ve İmamoğlu'nun görüşmesi felakettir'

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, İsmail Küçükkaya ile CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun ortak canlı yayın öncesi görüşme iddiasına ilişkin olarak, "Yüz yüze buluşma gayriahlaki bir durumdur. Bu felakettir." dedi.
 18 Haziran 2019 14:12
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'Küçükkaya ve İmamoğlu'nun görüşmesi felakettir'

ORDULULAR HALA CHP ADAYINDAN ÖZÜR BEKLİYOR

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Ordulularla bir araya geldiği kahvaltı programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Programda CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Ordu Havalimanı'nda yaşadığı olayın da gündeme geldiğini söyleyen Yıldırım, "Ordulular fevkalade üzgün. Hala CHP adayında bir özür beklentilerinin devam ettiğini ifade ettiler" ifadelerini kullandı.

EKREM İMAMOĞLU İLE İSMAİL KÜÇÜKKAYA'NIN ORTAK YAYIN ÖNCESİ YÜZYÜZE BİRARAYA GELMESİ GAYRİ AHLAKİDİR

Ekrem İmamoğlu'nun ortak yayın öncesinde moderatör İsmail Küçükkaya ile bir araya gelmesini değerlendiren Yıldırım, "Ekrem Bey'in bütün Türkiye'nin pürdikkat beklediği tarihi buluşma öncesi yüz yüze bir otelde danışmanları ile birlikte İsmail Küçükkaya ile bir araya gelmiş olması gayri ahlaki bir durumdur. Bunu kamuoyundan gizlemiş olmaları da ayrıca bir felakettir. Madem iki aday var beraber yayın yapacağız. Adayın biri ile yüz yüze aynı mekanda bir araya gelip konuşulması ve diğer adaydan bunun esirgenmesinin ne anlama geldiğini ben kamuoyunun takdirine bırakıyorum" diye konuştu.

'DANIŞMAN BENİ HABERDAR EDİNCE GÖRÜŞEBİLDİK'

İsmail Küçükkaya'nın kendisi ile yüz yüze görüşme talebinde bulunmadığının altını çizen Yıldırım, "Yüz yüze görüşme talebi gelmedi, telefonda görüştük. Aslında iki telefon görüşmesi var. Birincisi moderatör belli olduktan sonra aradım tebrik ettim. İkinci görüşmede Ekrem İmamoğlu ve benimle görüşmesi gerekecekti. Parti yetkilileri böyle karar vermişti. Ben o telefonu bekledim. Bizim arkadaşlar dedi ki 'Ekrem İmamoğlu ile görüşmüş sizinle görüşmedi mi'. Yok dedim. Tekrar kendisine bilgi verildi. Aradı telefonda görüştük. Önemli olan yayından iki gün önce aynı mekanda moderatörle rakip adayı danışmanlarının da bulunduğu bir toplantıda bir araya gelmiş olması, benimle böyle bir toplantı yapılmamış olmasıdır. Burada açıkça bir eşitsizlik vardır, gayri meşru durum vardır" şeklinde konuştu.

İMAMOĞLU BUNU NEDEN GİZLEDİ

Ekrem İmamoğlu'na çağrıda da bulunan Yıldırım "Ben Ekrem İmamoğlu'na sesleniyorum. Böyle bir görüşmeyi nedene kamuoyundan gizlediniz. Bunun cevabını rakibimden bekliyorum. Moderatör İsmali Küçükkaya 'iki üç dakika bu görüşme sürdü' dedi. Gerçekte bu görüşme ne kadar sürmüştür. Kamuoyu ile paylaşmasını bekliyoruz" açıklamalarında bulundu.

DEMİRTAŞ'IN DESTEĞİNİ İYİ PARTİLİLER TAKDİR ETSİN

Cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş'ın Ekrem İmamoğlu'na destek çağrısı ile ilgili soruya da yanıt veren Yıldırım, şunları söyledi:

"Ben bunu İYİ Parti'ye oy veren hemşehrilerimin, CHP adayına oy veren hemşehrilerimin takdirine bırakıyorum. Bir yanda masum insanların ölümünün müsebbibi olan bir kişinin çağrısı ve terörle münasebetini hiçbir zaman koparmamış bir partinin desteklediği CHP adayının arkasında İYİ Partili hemşehrilerimizin yer almayacağına inanmıyorum. 'İmamoğlu'na oy verin' diye çağrı yapılıyor. Ama ilave ediyor. 'HDP'siz hiçbir şey daha güzel olmaz' diyor. Verilen mesaj çok açıktı. Biz size oy vereceğiz ama siz de bizi unutmayın. Bizim hakkımızı ödemeyi ihmal etmeyin demek istiyor"

İhlas Haber Ajansı
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