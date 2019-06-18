1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Aylık 4 bin 500 lira bursla staja başladılar

Bursa Uludağ Üniversitesinde "2244 Sanayi Doktora Programı"na kabul edilen öğrencilerden 15'i sanayi kuruluşunda, aylık 4 bin 500 lira bursla staj görüyor
 18 Haziran 2019 14:43
Yazdır
Aylık 4 bin 500 lira bursla staja başladılar

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından uygulanan "2244 Sanayi Doktora Programı" kapsamında Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Fen Bilimleri Enstitüsüne kabul edilen öğrenciler, aylık 4 bin 500 lira bursla staja başladı.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, BUÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Aksel Eren, BUÜ için TÜBİTAK tarafından 2244 Sanayi Doktorası Programı kapsamında 55 kontenjanın onaylandığını bildirdi.

Bursiyerlerden 15'inin görevlerine başladığını, diğerlerinin de staj göreceğini belirten Eren, şöyle devam etti:

"2244 Programı; gerek öğrenci için gerek üniversite için gerekse de sanayi kuruluşları için çok büyük bir avantaj. Öğrenciler hem uzmanlıkları konusunda kendilerini doğrudan sanayide geliştiriyorlar hem de piyasa koşullarına göre iyi bir maaş alarak, iş garantisini de aynı anda kazanıyorlar. Bursa'nın en prestijli kuruluşları ile proje odaklı doktora çalışmalarını yürütme şansı da yakalamış oluyoruz. Ayrıca, öğrencilerimiz doktora sonrası proje yapılan kuruluşta 3 yıl çalışma garantisi de almış oluyorlar. Bu program sayesinde hem unvan hem burs hem de iş kazanmış olacaklar."

BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

Eren, öğrencilerin aylık 4 bin 500 lira burs için BUÜ'de doktora ya da bütünleşik doktora öğrencisi olması gerektiğini aktardı.

Doktora, bütünleşik doktora ve yatay geçiş için 25 Temmuz'a kadar başvuruları kabul edeceklerini duyuran Prof. Dr. Eren, ağustos ayında tekrar lisansüstü öğrenci ilanına çıkacaklarını sözlerine ekledi.

ÖĞRENCİLEİRN GÖRÜŞLERİ

Fen Bilimleri Enstitüsünde doktora çalışmasına devam eden öğrencilerden Hümeyra Demircioğlu da Bursa'nın önde gelen sanayi kuruluşlarında hem iş hem de ciddi bir miktarda burs alacak olmasının sevindirici olduğunu belirtti.

Demircioğlu, "Zaten bu programı cazip kılan en büyük özelliklerin başında sektörün önemli firmalarında iş imkanı bulunması geliyor. Firmaların istediği çalışma ortamında ve yine onların ön gördükleri doğrultuda projeler üzerinde çalışmalar yürütüyoruz. Bizim için güzel bir imkan. Aylık burs miktarının yüksek olması ve doktorayı bitiminde 3 yıl iş garantisi verilmesi programa katılmamız konusunda bizleri teşvik etti." değerlendirmesinde bulundu.

TUSAŞ'ta staja başlayan Ecem Bozdoğan ise şunları kaydetti:

"Lisansımı ve yüksek lisansımı fizik alanında yaptım. Şimdi yine fizik alanında Türkiye'nin en iyi firmalarından biri olan TUSAŞ'ta çalışıyorum. Bu imkanı yakalamak beni çok mutlu etti. Doktoramı kurumun belirlediği projelerde aktif bir şekilde yer alarak tamamlayacağım. Daha önce doğrudan böyle bir çalışma ortamında yer almamıştım. Benim için harika bir deneyim oluyor. Programın sonunda da TUSAŞ'ta çalışacak olmak beni ayrıca motive ediyor."

BUÜ, gelecek ay doktora programı için 40 öğrenci daha alacak.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Deri mühendisliği öğrencilerine burs ve iş garantisi
14 Mayıs 2019 12:23		 İki mühendisliği tercih edene 1.828 TL'ye kadar burs
02 Mayıs 2019 15:38
YÖK 2019 yılı YUDAB burs başvuruları başladı
04 Nisan 2019 12:22		 Türkiye Bursları'na rekor sayıda başvuru yapıldı
04 Mart 2019 18:19
YÖK bursları yatırdı
21 Şubat 2019 17:15		 YLSY'yi kazananlar belli oldu
05 Şubat 2019 15:35
GÜBRETAŞ burs başvuru sonuçları açıklandı
17 Ocak 2019 15:43		 Başarılı öğrencilere Darüşşafaka'dan ücretsiz eğitim
14 Ocak 2019 16:48
Tersine beyin göçü için aylık 24 bin TL burs
14 Kasım 2018 08:00		 KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı
13 Kasım 2018 12:12
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:47 - Terör örgütü HTŞ/Nusret Cephesi'ne operasyon: 7 gözaltı15:42 - İmamoğlu'ndan 'gizli görüşme' açıklaması15:34 - Erdoğan: Seçimden sonra hesabını verecek15:31 - 'MAK Araştırma Şirketinin partimizle alakası yoktur'15:27 - Kılıçdaroğlu: Adaleti sadece hakim dağıtmaz15:24 - Yargıtaydan 'Mobbing' kriterleri15:21 - Ev dekor ve aksesuarda yılın indirimi15:20 - Bakan Pekcan: Brexit süreci iş dünyamızı tedirgin ediyor15:18 - Süpermarkette en uzun gün fırsatları 20 Hazirana kadar15:17 - Yolu trafiğe kapatıp 'drift' yapan maganda yakalandı
15:15 - 'Atatürk Havalimanı'na yapılacak millet bahçesinin denize kıyısı olacak'15:15 - Yazın en büyük indirimleri 20 Hazirana kadar15:11 - Facebook kendi kripto parasını piyasaya sürecek15:07 - 'Gençlerin öncülüğünde Binali Yıldırım'a görev verilecektir'15:06 - MEB, 2. hafta mesleki çalışmaları için izin verecek15:04 - FETÖ sanığı eski savcıya 7 yıl 6 ay hapis cezası14:59 - Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısı yaptığı 5 il14:53 - İnfaz koruma baş memuru bıçaklı saldırıda öldü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun karşı karşıya geldiği program, fikrinizi değiştirdi mi?
ÇOK OKUNANLAR
3+1 hakkı neden sözleşmeli sağlık personeline verilmiyor?
Saldırıya uğrayan AK Parti Meclis Üyesi hayatını kaybetti
OHAL iadelerdeki 'yönetici' sorunu artık çözülmeli!
Namaz kıldığı için ordudan atıldı, 17 yıl sonra iade-i itibar
'Küçükkaya ve İmamoğlu'nun görüşmesi felakettir'
Yolcuların hayatını kurtaran bekçiye ödül
İki Bakanlıkta FETÖ operasyonu: 18 gözaltı
Memur-Sen ve Kamu-Sen'den sözleşmeli memurlara kadro açıklaması
Mursi yoğun güvenlik önlemleri altında defnedildi
Türkiye'nin en büyük projesi bayram öncesi açılıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
true detective 1
19.06.2019 fenerbahce vs anadolu efes maçı 3
17.06.2019 anadolu efes vs fenerbahce maçı 4
özür dilemedikçe böyle bir makama gelemez 1
ever banega 2
eti gong pops 1
sözlükte yaz modu 1
kürt kökenli kardeşlerimiz canımız,ciğerparemizdir 5
kavuniçi rengi 2
ismail küçükkaya 3
SON İLANLAR
Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı İşçi Alım İlanı
Kahramanmaraş su ve kanalizasyon idaresi 10 işçi alacak
RizeTarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Edirne Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
RizeTarım ve Orman Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Yozgat Tarım ve Orman Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
DSİ Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
TSE 13 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Malatya As Kale İnş. 1 İşçi Alacak
Çanakkale Gestaş 24 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam