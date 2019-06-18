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Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısı yaptığı 5 il

Kayseri, Sivas, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat için kuvvetli ve gök gürültülü yağış uyarısında bulunuldu
 18 Haziran 2019 14:59
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Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısı yaptığı 5 il

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bugün saat 19.00'a kadar Kayseri, Sivas, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat'ta kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Beklenen kuvvetli yağış sonucu görülebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanacak aksamalara karşı hazırlıklı olunması uyarısı yapıldı.
Anadolu Ajansı
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