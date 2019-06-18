'Gençlerin öncülüğünde Binali Yıldırım'a görev verilecektir'

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Pendik Belediyesi Gençlik Kampı'nda gençlerle buluştu.

Kasapoğlu, kampta bir araya geldiği gençlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.

Gençlere öğrenmenin önemini anlatan Bakan Kasapoğlu, "Bizim anlayışımızda, bizim inancımızda, öğrencilik beşikten mezara kadar. Her gün yeni bir şey öğreneceğiz. Belki bu örgün bir eğitim sistemiyle olacak, belki kendi gayretlerimizle olacak ama öğrenmeye devam etmemiz lazım. Tüm imkanlarımızla gençlerimizin hizmetindeyiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Ne diyor Peygamber Efendimiz hadisi şerifinde, 'İki günü eşit olan ziyandadır.' o yüzden bizler kutlu bir davanın erleri ve bu misyonun temsilcileri olarak, her gün daha ileri gitme zorunluluğundayız. Bu bir tercih değil, bu bir mesuliyet, bir yükümlülük, bir görev. O anlamda kendimizi ne kadar geliştirirsek evvela kendimize, sonra diğer insanlara o kadar faydalı oluruz. Hadiste ne diyor, 'İnsanların hayırlısı insanlara faydalı olandır.' Bizim inancımızın, kültürümüzün, medeniyetimizin temel amacı bu. Bizler hükümet olarak, devlet olarak, devletin kurumları olarak, her şeyden evvel sizlerin kardeşi, ağabeyleri olarak sizler için her türlü imkanı hazırlamakta ve bunlar için gece gündüz çaba sarf etmekte kendimizi mükellef addediyoruz."

Bakanlığa bağlı gençlik kampları hakkında gençlere bilgiler veren Kasapoğlu, "Bakanlığımızın 38 adet gençlik kampı var. Bu sayıyı önümüzdeki günlerde daha da artıracağız. Ülke genelinde, yerel yönetimlerimizin de katkısıyla çok daha müşterek faaliyetleri gerçekleştireceğiz. Bunun yanında biliyorsunuz gençlik merkezlerimiz var. İnşallah en kısa sürede Pendik'e de bir gençlik merkezi açılması için çalışma yapacağız. Gençlikle ilgili 3 temel alanda, öğrenci yurtlarımız, gençlik merkezlerimiz ve gençlik kamplarımızla gençlerimizin hizmetindeyiz. Bu manada yaklaşık 5 milyon gencimize dokunuyoruz. Bizim amacımız tüm gençlerimize dokunmak." şeklinde konuştu.

- "İstanbul sıradan bir şehir değil"

Doğma büyüme İstanbul Fatihli olduğunu anlatan Bakan Kasapoğlu, "Önümüzdeki hafta İstanbul'un seçimi çok önemli. Ne için önemli? Çünkü İstanbul sıradan bir şehir değil. İstanbul hakikaten bir dünya şehri." değerlendirmesinde bulundu.

1980'li yılların başından bu yana İstanbul'u bildiğini anlatan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız İstanbul'a belediye başkanı olduğunda, belki pek çoğunuz hayatta değildi. Çoğunluğunuz 1994'ten sonra doğdunuz. O yüzden maalesef gençlerimizin bir kısmına bizim kendimizi anlatamamamızın, belki aynı noktada bazı duyguları paylaşamıyor olmamızın sebeplerinden biri bu. Çünkü 1994 yılı öncesi İstanbul'u, 2002 öncesi Türkiye'yi gençlerimiz yeteri kadar bilmiyorlar. O anlamda da haklılar. Ben gençlerimizi bu noktada suçlamıyorum, ama bunu anlatmak, aktarmak bizlerin vazifesi. İstanbul'da en çok sahip çıkmamız gerekenlerin, genç arkadaşlarımız olduğuna inanıyorum. Çünkü İstanbul'u yarın biz gençlerimize emanet edeceğiz ve bu emaneti, onların nasıl devraldığı ve yarınlara nasıl taşıyacağı çok önemli."

- "İstanbul'da pek çok eserde Binali Yıldırım'ın imzası var"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hafta sonu yapılacak seçimi hatırlatan Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"İstanbul'da insanların en merkezi yerlerde, bırakın içme suyunu, kullanmak için su tankerlerini günlerce bekleyip bir bidon su doldurmanın ne kadar meşakkatli ve özel olduğunu çok iyi biliyorum. İstanbul'da havanın kirliliğinden gazetelerin kuponla maske dağıttıklarını çok iyi biliyorum. İstanbul'da metro ağını hepimiz kullanıyoruz. 1994 yılındaki 25 kilometrelik metro hattı şu an 370 kilometre. İstanbul'un hava kirliliği durumunu, İstanbul'un ulaşım durumunu, İstanbul'un çöp dağlarını çok iyi hatırlıyorum. 1993 yılının yaz aylarıydı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen'di. İstanbul'da belediye temizlik işçileri greve gittiler ve her yer çöp dağlarıydı. Belediye o süreçte çöpleri temizleyemediği için çöplerin üzerine kireç döküyordu ki mikrop ve koku yayılmasın. Çöplere karşı çözümü buydu. Hamdolsun nereden nerelere geldik. Çöplerin ayrıştırılmasından tutun, çöpten enerji üretimine kadar geldik. Cumhurbaşkanımızın o zaman başlattığı projeler sayesinde İstanbul'un 40 yıl yetecek kadar suyu var. Her şeyden ötesi ulaşım. Siz, İstanbul'un belediye otobüslerine binmek için vatandaşın saatlerce beklediği günleri bilmezsiniz. Şimdi İstanbul, Marmaray gibi bir mucizeyle tanıştı. Avrasya Tüneli ve onun yanında Yavuz Sultan Selim Köprüsü."

"Pek çok eserde Ulaştırma Bakanlığı, Başbakanlık yapmış Sayın Binali Yıldırım'ın imzası var." diyen Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Binali Yıldırım'ın, Millet İttifakı'nın adayı ile kıyaslanmasının dahi mümkün olmadığına inanıyorum. İnşallah siz gençlerimizin öncülüğünde, güzel İstanbul'a 5 yıllık hizmet için Binali Yıldırım'a görev verilecektir. Oy kullanılması kadar sandıklara sahip çıkılması da önemli. İnşallah bunu da teşkilatlarımız çok güçlü bir şekilde sandıklara sahip çıkarak ortaya koyacaktır." ifadelerini kullandı.

AK Parti hükümetlerinin gençlere verdiği önemi vurgulayan Kasapoğlu, Türkiye'nin, dünyanın en genç nüfusuna sahip ülkelerinden biri olduğunu hatırlattı.

Ailenin çok önemli bir kavram olduğuna dikkati çeken Kasapoğlu, "Siz gençler, yarının anne, baba adayları olarak kendinizi çok iyi yetiştirmeniz lazım. Çünkü güçlü anne, baba ve aile toplumun temeli demek. Güçlü aileyi yücelterek toplumu daha yukarılara taşımamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

"Gençlik ve Spor Bakanlığı sizin bakanlığınız." ifadesini kullanan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Sizlere hem Bakanlığımızın kapısı hem de bizim gönül kapımız açık. Bedenin gelişimi ve sağlığın en önemli anahtarlarından bir tanesi de spor yapmak. Spor yapan bir toplum değiliz. Bunun çeşitli gerekçeleri var. Elimizde birtakım bilimsel raporlar da var. Biz sizlerle beraber tüm bahaneleri bertaraf edeceğiz. Çünkü spor yapmak için yeteri kadar tesisimiz var artık. Biliyorsunuz, Sayın Cumhurbaşkanımız spor geçmişi olan bir lider. O yüzden son 17 yılda Türkiye'nin gerçekleştirdiği spor yatırımının dünyada örneği yok. En yeni tesisler bizde. Bakıyorsunuz stadyumlar, spor salonları, tenis kortları, havuzlar... Bakıyorsunuz her şey var. Ancak bakıyorsunuz, vatandaşlarımız gerektiği kadar bu tesisleri kullanmıyor. Siz gençler, yarınlar için de bugünler için de ümidimizsiniz. Bu sorunu da sizlerle beraber çözeceğiz. Sağlığın anahtarı spor, kötü alışkanlıkları engellemenin birinci anahtarı spordur. Bağımlılıkları engellemenin en büyük yollarından biri spordur. Toplumda birliği, beraberliği, kardeşliği tesis etmenin en önemli yollarından biri de spordur. O yüzden sizden ricam, tesisleri kullanın. Varsa eksik inşa etmeye hazırız."

- Öncü bir gençlik isteği

Öncü bir gençlik istediklerini ifade eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "İnşallah 23 Haziran ve sonrasında sizlerin desteği ve kararlığıyla yürüyeceğiz. Lider ruhlu bir gençlik istiyoruz. Sorgulayan, analiz eden, okuyan, yazan, sporda, sanatta, edebiyatta güçlü bir gençlik istiyoruz. Buna da inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bayrağı her geçen gün ileri taşıyacaklarını anlatan Bakan Kasapoğlu, "Sadece bu ülkenin insanı için değil, biz tüm dünyanın mazlumlarına umut olmuş ve bunu her zaman yerine getirmiş bir ecdadın torunlarıyız. Siz değerli gençlerimizde çok daha aydınlık yarınları görüyoruz. Sizlere inanıyoruz ve güveniyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.