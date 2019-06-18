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MEB, 2. hafta mesleki çalışmaları için izin verecek

Milli Eğitim Bakanlığı, yönetmeliklerde yer aldığı ve daha önce memurlar.net'te ifade edildiği üzere, 2. hafta mesleki çalışmalarının başka il/ilçelerde yapılmasına imkan verecek
 18 Haziran 2019 15:06
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MEB, 2. hafta mesleki çalışmaları için izin verecek

Daha önce ele aldığımız yazılarda da belirttiğimiz gibi mevzuat açık ve nettir.

"Öğretmenler seminerin 2. haftasına başka bir ilde katılabilir" başlıklı haber için tıklayınız.

"MEB, mesleki çalışmadaki başka il sorununu çözmeyecek mi?" başlıklı haber için tıklayınız.

Bu haberler sonrasında Bakanlıktan gelen bilgilere göre Bakanlık mevzuatın gereğini uygulayacak ve öğretmenler 24-28 Haziran haftasını başka il ve ilçelerde geçirebileceklerdir.

Öğretmenlerin bu konuda mevzuat gereği dilekçe vermeleri gerekir.

Bakanlık mevzuatta var olan bir konuda yazı yazma taraftarı değil bunu bilen ve iyi okuyan iller gerekli tedbirleri almaktadırlar.

Örneğin Rize ili sitesinde açıklama yapmıştır. Tıklayınız.

"11-Öğretmenler, Okulöncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 38/3(c) ve Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 87/3(b) doğrultusunda önceden dilekçe ile bildirmek ve katıldığı mesleki çalışmayı belgelendirmek şartıyla 2. hafta farklı il ve ilçelerde mesleki çalışmalara katılabilecektir. "

Iğdır İl Milli Eğitim müdürlüğünün yazısını görmek için tıklayınız.

Tekirdağ ve İzmir dahil bazı iller anlamsız bir şekilde yazı beklediklerini söylemektedirler.

Bazı iller ise yazı yok diye öğretmenlerin dilekçesini dahi almamaktadırlar. Dilekçe almamak ayrı bir suçtur.

Açık mevzuat hükmüne rağmen bu denli farklı uygulamalar aslında bürokratları sorgulamayı gerektirir.

Bir görüş almak, açıklama yapmak zor olmasa gerek.

Mevzuatı uygulayan illeri en azından çalışanlarını aydınlattıkları için kutluyoruz.

Biz örnek verdik mutlaka başkaca olumlu olumsuz örnekler vardır.

Bakanlık bu işe el atmalıdır aksi halde öğretmenler dilekçelerini verip mevzuatın gereğine göre hareket edeceklerdir.

Bu yazının altına illerinizdeki durumu yorum olarak paylaşırsanız herkes ülke genelindeki durumu da görmüş olacaktır.

Maksut BALMUK
Memurlar.Net - Özel

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