Facebook kendi kripto parasını piyasaya sürecek
|18 Haziran 2019 15:11
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Sosyal paylaşım platformu Facebook, gelecek yıl (2020) yeni bir kripto para birimini piyasaya süreceğini duyurdu.
Facebook'tan yapılan açıklamada 2020 yılında piyasaya sürülecek kripto para biriminin "Libra" olarak adlandırılacağı, Mastercard ve Visa gibi ödeme sistemleri tarafından da destekleneceği belirtildi.
Açıklamada Facebook'un kripto para birimine ilaveten "Calibra" adı verilen bir dijital cüzdanın oluşturacağı, platformun kullanıcılarının kendi aralarında mesajlaşır gibi "Libra" transferi yapabileceği kaydedildi.
Facebook açıklamasında, "Dünyanın pek çok yerindeki insan en basit seviyedeki finansal hizmetlere erişemiyor. Dünyada yetişkinliklerin neredeyse yarısının banka hesabı bulunmuyor. Gelişen ülkelerde ve kadınlar arasında bu oran daha da kötü. Gelişen piyasalardaki küçük işletmelerin yaklaşık yüzde 70'inin krediye erişimi yok. " değerlendirmelerine yer verildi.
Açıklamada Facebook kullanıcılarının sunulacak yeni hizmetle tasarruf, harcama ve para transferi yapabilmesinin amaçlandığı vurgulandı.
Facebook açıklamasında kripto para biriminin ve dijital cüzdanın Facebook Messenger, WhatsApp ya da "Calibra"nın kendi cep telefonu yazılımı üzerinden kullanılmasının mümkün olacağı hatırlatıldı.
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