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Erdoğan: Dürüst ol, dürüst, siyasete dürüstlük yakışır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sultangazi'de toplu açılış töreninde konuşuyor.
 18 Haziran 2019 15:34
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Erdoğan: Dürüst ol, dürüst, siyasete dürüstlük yakışır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle...

Bakanlarımız tarafından yapılan gençlik merkezi, gençlik ve sanat merkezi ile 9 ayrı merkezi resmen bugün açıyoruz. Bu katılım bir şeyi gösteriyor; biz aşk ile yürüyen yorulmaz dedik, yorulmadık. İlçemizde çok daha büyük hizmetlere yatırımlara hep birlikte imza atacağız.

Bugün bir konuyu daha sizinle paylaşacağım. Esaretten şehadete yürüyen Mısır halkının seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye Allah'tan rahmet diyorum. 6 yıl sonra mahkemede şehadete yürüdü. Mısır halkına başsağlığı diliyorum. Batı dünyasını esefle kınıyorum. Bize Mursi'yi hatırlatanlarla biz şu anda yarışıyoruz. Pazar günü yapılacak seçimde bir tarafta bizi Mursi'yi hatırlatanlar var diğer tarafta adalete yürüyenler var. Bunun için bu 5 gün çok önemli. Pazar akşamı inşallah zaferle müşerref olacağız. Ve ben şunu diyorum zalimler için yaşasın cehennem.

"DÜRÜST OL, SİYASETE DÜRÜSTLÜK YAKIŞIR"

Ordu valimize 'İt' diyor, 'İt' demedim diyor, basitleşme dedim diyor. Dürüst ol, dürüst. Siyasete dürüstlük yakışır. Biz İstanbul'umuzu bu yalancılara teslim edemeyiz. Kapı kapı dolaşacağız. Telefonlarımız susmayacak. 31 Mart seçimlerinin İstanbul'daki galibi hiç şüpheniz olmasın Cumhur İttifakı'dır, AK Parti'dir.

Beyefendi alınmış. Binali Yıldırım kardeşimin rakibine söylüyorum: 'Çaldılar' ifadesi hukuki değildir ama siyasidir. Biz siyasiler birileri bir şeyi çaldıysa çaldı deriz. Hukuk ifadesi usulsüzlüktür. Burada hem usulsüzlük var hem yolsuzluk var. Müsaade edin de bunu söyleyelim. Seçimlerin yenilenmesi kararı hukuki bir sürecin ürünüdür. Biz bağırıp çağırmadık, YSK'ya çete demedik. Bizim edebimizde böyle bir şey yok.

Memurlar.Net
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