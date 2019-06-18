İmamoğlu'ndan 'gizli görüşme' açıklaması

'Cumhur ittifakı'nın AK Part adayı Binali Yıldırım, 'millet ittifakı'nın CHP'li adayı Ekrem İmamoğlu'nun programdan önce tartışmanın moderatörü İsmail Küçükkaya ile 'gizli görüşme' yaptığını açıkladı. İmamoğlu, görüşmenin sorularla ilgisi olmadığını açıkladı.

16 Haziran günü yapılan İmamoğlu-Yıldırım ortak yayınından önce CHP adayının moderatör Küçükkaya ile görüşmesini 'gayri ahlaki' diye açıklayan Yıldırım, "Böyle bir görüşmeyi neden kamuoyundan gizlediniz, bu görüşme ne kadar sürdü? Rakibimden bunun cevabını bekliyorum" diye konuştu.

İmamoğlu: Soruları konuşmadık

İmamoğlu Habertürk yayınında yaptığı açıklamada, program öncesi Küçükkaya ile görüştüklerini doğruladı ancak sorulacak sorularla ilgili bir şey konuşulmadığını ifade etti.

CHP'li aday, "Sadece 31 Mart seçimlerinin neden iptal edildiğinin konuşulması gerektiği talebimi ilettim" dedi.