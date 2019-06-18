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Terör örgütü HTŞ/Nusret Cephesi'ne operasyon: 7 gözaltı

Adıyaman'da terör örgütü Heyet-i Tahrir-i Şam (HTŞ)/Nusret Cephesi'ne operasyon düzenlendi
 18 Haziran 2019 15:47
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Terör örgütü HTŞ/Nusret Cephesi'ne operasyon: 7 gözaltı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü El Kaide'nin Suriye'deki yapılanması olarak faaliyet gösteren Heyet-i Tahrir-i Şam (HTŞ) terör örgütüne eleman kazandırdığı ve lojistik destek sağladığı yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine bir derneğe operasyon düzenlendi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İsra İslami İlim Davet ve Yardımlaşma Derneği'nde arama yaptı. Yapılan operasyonda Dernek Başkanı A.Ş. ile birlikte dernekte yatılı kaldıkları tespit edilen aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Çocuklar gerekli uyarı yapılarak ailelerine teslim edilirken, Dernek Başkanı A.Ş. ve 3 şahıs ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Emniyet yetkilileri, okulların tatil olması ile birlikte çocuklarına dini eğitim aldırmak isteyen aileleri, dini istismar eden terör örgütlerinin faaliyetlerine karşı uyararak, müftülüklerin koordinesinde eğitim veren kursları tercih etmelerini istedi.

İhlas Haber Ajansı
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